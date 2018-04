Weil am Rhein: Fahrradfahrer zu Boden geschlagen - Schläger fuhr mit Auto mit BL Kennzeichen davon

Das Historische Museum Basel zeigt in einer Kabinettausstellung ab 20. April 2018 in der Barfüsserkirche wie Marius Rappo seine Erfahrungen aus 20 Jahren Modellbau in Kisten gepackt hat, aufklappbar und ausziehbar. Sie illustrieren die vielschichtige Arbeit hinter den fertigen Modellen, die Recherchearbeit ebenso wie das handwerkliche Geschick.