Weil am Rhein: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit führt zum Auffinden eines Vermissten

In einem unbeobachteten Moment hatte dieser das Haus zu Fuss verlassen. Da der Mann früher in Basel gelebt hatte, wurde die Kantonspolizei Basel-Stadt um Unterstützung bei der Suche gebeten. Kurz nach Mitternacht konnte der Mann durch eine Basler Polizeistreife auf der Autobahn aufgegriffen werden. Er war wohl gestürzt, augenscheinlich aber unverletzt. Der Mann konnte wieder in die Obhut seiner Angehörigen übergeben werden.