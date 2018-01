Weil am Rhein: Mann rastet aus und beleidigt Polizeibeamte

Eine Streife kam vor Ort und traf dort einen 32-jährigen Mann an. Der war aus nicht bekannten Gründen ausgerastet und hatte das gesamte Inventar seines Zimmers aus dem Fenster geworfen. Die Beamten geboten dem Mann, sich ruhig und gesittet zu verhalten und schickten ihn in sein Zimmer zurück. Dort ging er zunächst auch hin, kam aber gleich wieder heraus. Er bekam daraufhin die zweite Aufforderung, worauf er kehrt machte und sich zurückzog. Knapp zwei Stunden danach kam er erbost auf das Polizeirevier, legte sich mit den Beamten an und schrie herum. Als er seinen "Dampf" abgelassen hatte, ging der Schreihals wieder.