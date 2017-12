Weil am Rhein: Mann und Hund beim Gassigehen mit Pfefferspray attackiert

Am 24.06.2016 kam es in der Innenstadt zu einer unbewilligten und gewalttätigen Demonstration. Weil diverse Sachbeschädigungen in der Innenstadt begangen wurden, wurde die Polizei alarmiert. Als die Polizisten eintrafen, wurden sie von ca. 50 Personen massiv angegriffen und mit Steinen und Flaschen beworfen. Zwei Polizisten und eine Demonstrantin wurden verletzt. In verschiedenen Strassen wurden weitere Sachbeschädigungen verübt und mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt.