Weil am Rhein: Nächtliche Diebstähle aus Autos - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Ein Zeuge beobachtete kurz vor Mitternacht drei jüngere Personen, die in der Reblistraße (Weil am Rhein) herumschlichen und sich an Autos zu schaffen machten. Der Zeuge behielt das Trio im Auge und informierte gleichzeitig die Polizei. Da das Weiler Revier ausgebucht war, rückten Streifen aus Lörrach an und wurden vom Zeugen gelotst.

In der Pfädlistraße wurden die verdächtigen Personen angetroffen, kontrolliert und durchsucht. Hierbei fanden die Beamten bei einem 19-Jährigen zwei Navigationsgeräte, ein Shampoo und ein Multi-Tool. Später stellte sich heraus, dass eines der Navigeräte und das Shampoo aus dem Auto einer Frau entwendet wurden.

Die gefundenen Sachen wurden sichergestellt und das Trio vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.