Weil am Rhein: Nächtliche Einbrüche in Firmenfahrzeuge

An beiden Autos versuchte der Täter, die Türen aufzuhebeln bzw. die Schlösser zu knacken. Hierbei richtete er beträchtlichen Schaden an. An einem der Autos war eine zusätzliche Sicherung angebracht, so dass der Täter ohne Beute blieb. Am zweiten Auto schlug er letztlich eine Scheibe ein und entwendete einen Karton mit Zigaretten.