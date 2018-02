Weil am Rhein: Rangelei vor Gaststätte - Schlichter mit Bierflasche niedergeschlagen

Am gestrigen Sonntag, 18.02.2018, um ca. 18.45 Uhr, fuhr ein BVB-Bus der Linie 31 aus der Haltebucht 'Allmend­strasse', an der Grenzacherstrasse 487, in Richtung Allmendstrasse. Dabei wurde der ausfahrende Bus von einem dunklen Personenwagen überholt.