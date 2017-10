Weil am Rhein: Sammlungsbetrüger und Einbrecher unterwegs

Sammlungsbetrüger in Lebensmittelmarkt - Betrügerisches Sammeln verbunden mit Diebstahl

Am Samstag, 18.10.2017 gegen 15.40 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in Weil am Rhein zu einem Sammlungsbetrug.

Ein 70 Jahre alter Kunde wurde von einem jungen Mann um eine Spende für eine vermeintlich wohltätige Organisation gebeten. Daraufhin entschloss sich der im benachbarten Frankreich wohnhafte Kunde dem Mann einen 10-Frankenschein zu übergeben.

Der junge Mann nahm dann diese 10 Franken aus dem Geldbeutel und zog dem Kunden zudem einen weiteren 10-Frankenschein aus der Geldbörse ohne um Erlaubnis zu fragen. Beide Scheine steckte der junge Mann frech ein und verliess das Geschäft.

Eine Fahndung durch die Polizei im Nahbereich verlief negativ.

Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 9797-0) und bittet um Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen können.

Die Polizei weist darauf hin: Strassensammlungen für wohltätige Zwecke durch berechtigte wohltätige Organisationen werden von der Stadt Weil am Rhein genehmigt. Entsprechende Ausweise sind mitzuführen. Werden diese oder die Genehmigung nicht vorgezeigt, ist von einer betrügerischen Sammlung auszugehen, die nicht etwa wohltätigen Zwecken, sondern Betrügern, oder sogar Organisierten kriminellen Netzwerken zu Gute kommt. Zudem sollten Geldbeutel niemals so getragen werden, dass Fremde Zugriff auf die Bargeldfächer haben. Im Zusammenhang mit betrügerischen Spendensammlungen kommt es auch immer wieder zu Diebstählen auch grosser Geldbeträge.

Zeugenaufruf: Einbrüche in Wohnhäuser - Schmuck entwendet

In Weil am Rhein im Stadtteil Friedlingen, kam es am Samstag 28.10.2017 im Tatzeitraum zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr zu zwei Einbrüchen. Betroffen waren zwei Nachbargrundstücke.

Einmal hebelte die unbekannte Täterschaft ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf, das andere Mal hebelte sie ein Kellerfenster auf, um in das Objekt zu gelangen. In den Objekten selbst wurden mehrere Kellerverschläge aufgehebelt. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 6.000,- EUR. Der Diebstahlschaden, u.a. diverser Goldschmuck, beläuft sich auf insgesamt ca. 12.000,- EUR.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht aus diesem Grund nun nach Zeugen, die im genannten Bereich in der Stadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.