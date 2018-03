Weil am Rhein: Schwerer Arbeitsunfall auf Bahnbetriebsgelände - zwei Schwerverletzte

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei führten zwei Arbeiter in einem Technikgebäude einen Auftrag aus. Das Technikgebäude sollte an Ostern in Betrieb genommen werden. Aus bislang nicht bekannten Gründen gerieten die Arbeiter in Kontakt mit Strom bzw. bekamen einen Stromschlag. In der Nähe befindliche Bahnarbeiter hörten einen Knall und schauten nach dem Grund. Hierbei fanden sie die beiden Männer auf dem Boden liegend vor. Sie waren verletzt und nicht ansprechbar, weshalb über Notruf Hilfe angefordert wurde. Daraufhin eilten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Notarzt zum Unglücksort.

Die beiden Arbeiter waren schwer verletzt, weshalb zwei Rettungshubschrauber angefordert wurden. Diese brachten die Schwerverletzten in Kliniken nach Basel und Zürich. Die näheren Umstände des Unglücks sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diese schaltete sich u.a. auch das Gewerbeaufsichtsamt ein.