Weil am Rhein: Sechs Verletzte bei Kollision zweier Autos auf Kreuzung

Kurz vor 18 Uhr missachtete ein Autofahrer aus Frankreich an der Kreuzung Oberbaselweg/Bläser-/Pfädlistrasse die Vorfahrt und rammte einen Mitsubishi. In diesem sassen ein 38-jähriger Mann und dessen 12-jähriger Sohn. Beide sowie vier Insassen im Auto des Franzosen wurden verletzt. Drei von ihnen mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen wurden am Unfallort behandelt und konnten später nach Hause entlassen werden. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 10000 Euro.