Weil am Rhein: Taxifahrer in Not - Fahrgast will nicht zahlen

Dem war auch so, da der betrunkene Fahrgast ziemlich aggressiv war und die Fahrt nicht bezahlen wollte. Während des Gespräches mit dem Taxifahrer stieg der Fahrgast aus und wollte sich aus dem Staub machen, was die Beamten verhinderten. Daraufhin legte sich der 25-Jährige mit ihnen an und wollte sich nicht ausweisen. Deshalb wurde er durchsucht, wogegen sich der Mann wehrte. Der 25-Jährige wurde überwältigt, wobei er und ein Beamter leicht verletzt wurden. Da der Fahrtgast über 2 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Zuvor musste er jedoch noch den Fahrpreis entrichten, was er wider Erwarten tat. Trotzdem kommt auf ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.