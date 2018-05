Weil am Rhein: Zwei Verletzte und etwa 15000 Euro Sachschaden bei Unfall

Gegen 10.40 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta die B3 (Müllheimer Strasse) aus Richtung Haltingen kommend und wollte an der Einmündung nach links in die Bühlstrasse abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes und beide Fahrzeuge stiessen im Kreuzungsbereich frontal zusammen. Durch die Kollision wurden die 47-jährige Fiesta-Fahrerin und eine Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 15000 Euro.