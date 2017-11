Weil am Rhein: Zwei alkoholisierte Autofahrer auf der Baslerstrasse

Gravierende Folgen hatte für einen französischen Staatsbürger ein Barbesuch in Weil am Rhein. Nachdem sich der 40-Jährige den Samstagabend über in der Bar vergnügte, setzte er sich zu vorgerückter Stunde in sein Auto und fuhr nach Hause.

Dabei bog er direkt vor einer Polizeistreife auf die Basler Straße ein und fuhr alles andere als sicher vor ihr her. Die Streife hielt das Auto daraufhin an und überprüfte den Fahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille, worauf die Fahrt zu Ende war.Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Heim kam der Mann übrigens im Auto seiner Frau, die ihren ziemlich wortkargen Gatten auf dem Revier abholte.

Am selben Abend gegen 22:45 Uhr, kam es auf der Basler Straße, kurz vor der Ortseinfahrt nach Leutersberg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger war mit seinem Honda Civic in nördlicher Richtung unterwegs. Er wurde von einem Zeugen beobachtet, wie er in Schlangenlinien auf eine Verkehrsinsel fuhr, ein Verkehrszeichen streifte und anschließend sein Fahrzeug gegen einen Baum lenkte.

Der 57-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Er wurde zur Überwachung stationär aufgenommen. Eine Überprüfung des Atemalkohols führte zu einem Ergebnis von knapp 2 Promille. Beim Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.Die Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmern, die durch Fahrmanöver des 57-Jährigen gefährdet oder sogar geschädigt wurden.

Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Freiburg unter der 0761/882-3100