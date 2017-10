Weitere Luxusmarke kehrt Baselworld den Rücken

Am Montag, 9. Oktober 2017 starten die Arbeiten für die Erhöhung der Abflusskapazität der Birs zwischen der Brücke Nieder-Riederwald und der Aluminium Laufen in Liesberg. Da zur Entfernung des Ufergehölzes am linken Ufer die Birs durchfahren werden muss, wurden diese Arbeiten zum Schutz der Fische in Absprache mit der FIPAL und der kantonalen Fischereiaufsicht auf dieses Jahr in die laichfreie Zeit im Oktober verschoben.