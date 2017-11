Weltschnellstes Achterboot am BaselHead

Der BaselHead gehört mit weit über 100 gemeldeten Booten für die Langstrecke und die Sprintwertung zu den grössten Achterregatten des Rudersports. Mit dem Deutschland-Achter wird das derzeit schnellste Achterboot der Welt in Basel am Start sein. Es ist die gleiche Mannschaft, welche diesen Oktober an den Weltmeisterschaften in Sarasota (USA) den Titel gewinnen und eine neue Weltbestzeit aufstellen konnte. Das Team wird das Verfolgungsrennen über 6,4 Kilometer Länge mit anspruchsvoller 180-Grad-Wende nach halber Renndistanz als Titelverteidiger in Angriff nehmen. Bei den Frauen gilt es die starke Konkurrenz aus der Tschechischen Republik zu schlagen. Um die Podestplätze in den sechs Kategorien (Elite, Juniorinnen und Masters, jeweils Männer und Frauen) werden Top-Mannschaften aus acht verschiedenen Nationen kämpfen.

Der BaselHead findet am 18. November statt. Der Start zur Sprintwertung über 350 Meter erfolgt um 10.30 Uhr, der Startschuss für die Langstrecke erfolgt um 14.00 Uhr auf der Höhe des Kasernenareals.

Weitere Informationen finden Sie hier.