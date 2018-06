Weltweit grösster Breitensportanlass kommt in die Region

Aufgepasst! Ab heute Abend knallt es auf den Schiessplätzen in der Region. Denn um 17.30 Uhr beginnt das Eidgenössische Feldschiessen 2018. Schweizweit werden über 125'000 Schützen erwartet. In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land stehen zehn Schiessanlagen auf die Distanz von 300 Meter für Gewehrschützen und fünf Schiessanlagen für Pistolenschützen auf die Distanz von 50 Metern, sowie weitere sechs Anklagen auf 25 Meter bereit.

©Keystone

Die Festorganisatoren unter der Leitung der Kantonalschützengesellschaft Baselland und Kantonal-Schützenverband Basel-Stadt erwarten, wie in den vergangenen Jahren, rund 3'500 Schützinnen und Schützen auf die Distanz von 300 Metern sowie rund 1'000 Pistolenschützinnen und Schützen. Das Feldschiessen ist das grösste Schützenfest der Welt und kann auf eine über 130-jährige Tradition zurückblicken.

Teilnehmende Schiessanlagen in der Region Unteranderem:

Aesch, GSA Schürfeld

Muttenz, GSA Lachmatt

Allschwil, SA Mühlerain

Laufen, GSA Fluh

Liestal, GSA Sichtern

Lausen, SA Edleten

Schiessstand Riehen .

Die Anfänge des Feldschiessens hängen mit dem obligatorischen Schiessen des Militärs zusammen. In der Militärorganisation von 1850 wird erstmals das jährliche Zielschiessen für Mannschaften eingeführt, wobei die Art der Durchführung und das Schiessprogramm weitgehend den kantonalen Gesetzgebungen vorbehalten waren. Die Schiessresultate blieben jedoch unbefriedigend. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde 1874 eine obligatorische, ausserdienstliche Schiesspflicht eingeführt. Im Oktober 1876 fand das erste Feldsektionswettschiessen auf dem Twannberg statt. 1879 wurden dann die ersten kantonalen Schiessen in den Kantonen Bern und Solothurn durchgeführt. 1919 das Pistolenfeldschiessen eingeführt und 1926 nahmen erstmals sämtliche Kantone am Feldschiessen teil. Seit 1940 wird das Feldschiessen jährlich durchgeführt. Anfänglich wurden Diplome, kantonale und eidgenössische Anerkennungskarten, abgegeben und ab 1935 wurde das Kranzabzeichen eingeführt.

©Keystone

Das diesjährige Eidgenössische Feldschiessen findet unter dem Motto: «Die Teilnahme kommt vor dem Rang» statt. Dennoch können die Schützen Auszeichnungen, in Form von Anerkennungskarten und Kranzauszeichnungen, gewinnen. Traditionsgemäss wird eine Delegation aus Politik, Militär und Schützenkreisen unter Leitung des Sicherheitsdirektors Baselland Isaac Reber diesem grossen, nationalen Schützenfest einen Besuch abstatten. Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit der Besuchsdelegation des Kantons Basel-Stadt in der Gemeinschafts-Schiessanlage (GSA) Lachmatt in Muttenz erfolgen die Besuche im Bezirk Liestal in der GSA Sichtern in Liestal und in der SA Edleten in Lausen sowie im Bezirk Sissach in der GSA Burechrache in Wittinsburg.

Erschrecken und beschweren Sie sich also nicht, falls es bei Ihnen in der Nähe das ganze Wochenende klöpft und lärmt. Es sind die Schiessbegeisterten der Region.

Wollen Sie sich dazu äussern? Hier geht es zur Facebook-Diskussion.