Wenig Schimmelpilzgifte in Erdnüssen

Von den anderen untersuchten Proben waren keine Proben mit Schimmelpilzgiften über dem Höchstwert belastet. In lediglich sechs Importsendungen konnten Schimmelpilzgifte in geringen Mengen nachgewiesen werden.

Schimmelpilze in Erdnüssen können sich entweder während des Wachstums bilden, wenn die Pflanzen besonderem Stress ausgesetzt sind, oder nach der Ernte bei der Lagerung in feuchtwarmer Umgebung. Einige dieser Schimmelpilze können toxische Schimmelpilzgifte produzieren, die für den Menschen gefährlich sein können. Die Verteilung der Toxine kann innerhalb einer importierten Sendung sehr heterogen sein. Deshalb ist bei der Untersuchung von Schimmelpilzgiften eine repräsentative Probenahme unabdingbar notwendig. Im Rahmen einer Schwerpunktkampagne an der Grenze vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und der Oberzolldirektion wurden im Zeitraum März und April 2018 total 28 Importsendungen verschiedener Grössen (wenige Kilogramm bis mehrere Tonnen) von Erdnüssen auf den Gehalt an Aflatoxinen untersucht. Hierfür wurden 851 Einzelproben durch den Zoll gezogen und durch das ALV BL analysiert. Die Erdnüsse wurden weltweit importiert, die meisten Sendungen stammten aus China (7), gefolgt von Uganda (5) und Ägypten (4).

Ergebnisse Eine Probe wurde nicht auf Schimmelpilzgift untersucht, da die Probe beim Probeneingang bereits verschimmelt war. Die ganze Sendung musste von der zuständigen kantonalen Lebensmittelkontrolle beschlagnahmt werden. In sechs Proben wurden geringe Spuren Schimmelpilzgifte unter dem gesetzlichen Höchstwert gemessen, die übrigen Proben enthielten keine Schimmelpilzgifte.