Weniger Fachbesucher an Baselworld 2017 - Messe wird 2018 kürzer

Im nächsten Jahr wird die Messe um zwei Tage gekürzt, wie ein Sprecher der Messeveranstalterin MCH Group einen Bericht des Fernsehsenders Telebasel vom Donnerstag bestätigte. Die Baselworld 2018 werde von Donnerstag bis Dienstag stattfinden. Bislang dauerte die Messe eine ganze Woche.

Die Kürzung geschehe aus Rücksicht auf kleinere Unternehmen mit weniger Kunden, sagte René Kamm, CEO der MCH Group, gegenüber dem Fernsehsender. Vor allem grosse Unternehmen hätten bislang eine ganze Messewoche gewünscht.

Mit der Kürzung der Messedauer will die Messeleitung gemäss Kamm auch weitere Abgänge vermeiden. Mit 1300 Unternehmen haben sich 2017 in den Messehallen in Basel 200 Aussteller weniger präsentiert als im Vorjahr.

An der Baselworld 2017 wurden 106'000 Fachbesucher gezählt, wie Kamm weiter sagte. Dies entspreche einem Rückgang um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.