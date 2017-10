Wer fährt nun? Missverständnis führt zu Verkehrsunfall

Ein Jugendlicher befuhr mit seinem Aprilia-Roller am Donnerstag gegen 18:10 Uhr die Kleinhüninger Strasse. Aus der "Obere Schanzstrasse" näherte sich ein Skoda von links. Da der Jugendliche davon ausging, dass ihm der Skoda die Vorfahrt nicht einräumen würde, es gilt die Regel "rechts vor links", verlangsamte er sein Gefährt. Auch der Skoda-Fahrer machte langsam. Nun kam es zum folgenschweren Missverständnis. Beide gingen davon aus, dass der jeweils andere stoppen würde und gaben Gas, so dass es zum Unfall kam. Der Roller prallte in die rechte Seite des Skoda und der Jugendliche fiel auf die Fahrbahn. Der Skoda beschleunigte und fuhr weiter in Richtung Zollstrasse. Der Jugendliche konnte mit Hilfe eines Zeugen folgen. Der Skoda überholte die vor der Zollstrasse wartenden Fahrzeuge, bog nach links Richtung Grenzübergang ab und reihte sich dort in die Fahrzeugschlange ein. Der Jugendliche machte dort anwesende Polizeibeamte auf den Vorfall aufmerksam. Diese hielten den22 Jahre alten Skoda-Fahrer an. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Rollerfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von jeweils ca. 1500 Euro. An der Unfallstelle soll eine Autofahrerin gerade eingeparkt haben. Möglicherweise wurde sie durch das Verhalten des Skoda-Fahrers gefährdet.