Wer hat Angst vor Basel? Misstöne in den Zürcher Medien vor dem «Sächsilüüte»

«Telebasel – das isch Züri», so beendete die die Telebasel-Chefredakteurin Karin Müller ihren ersten Arbeitstag, der turbulent gewesen sei, wie sie zur Basler Zeitung sagte. Uups, da war der «hartgesottenen Journalistin» doch der Slogan von Radio 24 rausgerutscht. Der Versprecher passt ganz gut zum Verhältnis der grössten und drittgrössten Schweizer Stadt. Im Grunde gibt es mehr Parallelen als trennendes. Ausgerechnet das Zürcher Sächsilüüte facht die Realtität wieder an. So warnt Urs Bühler in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) Ende März: «Zürichs Zünfte werden sich heuer mehr anstrengen müssen als auch schon, damit ihnen ihr Gastkanton Mitte April nicht die Schau stiehlt: Basel-Stadt kündigt sich für das diesjährige Sechseläuten nicht nur mit Pauken und Piccolos an, sondern führt auch eine mobile Höllenmaschine mit dem Namen «Klamauk» mit. Selbst der kurzlebige Böögg, die sonst unangefochtene Hauptattraktion des Frühlingsfests, gerät damit wohl etwas unter Druck.»

Schlimme Menschen

Irgendwie hat auch der Tagi Bedenken, da steht doch gestern zu lesen: «Ihre Heimat hat sie im Glauben erzogen, dass es sich bei Zürchern um schlimme Menschen handelt, arrogant, vulgär, feindselig gegen Basel.» Zum Glück ist da Stadtpräsidentin Elisabeth Ackermann anderer Meinung, sie sagt gegenüber der NZZ, mit dem Auftritt am Sechseläuten wolle man die Gemeinsamkeiten und nicht die Rivalitäten besorgen. Eine Schippe aufs Feuer wirft ausgerechnet ein Einheimischer, der ehemalige BaZ- und Tageswoche-Redaktor, Philip Loser. Er schreibt vor einer Woche im Tagi, dass Basel der Schweiz und damit Zürich abhanden zu kommen drohe. Auslöser für diese etwas seltsam anmutende Sicht der Dinge war ausgerechnet der FCB.

Puff- und Nagelstudio-Test

Nachdem rotblau acht Mal hintereinander die Schweizer Fussballmeisterschaft gewonnen hatte, war am Wochenende gerade klargeworden, dass die Basler in dieser Saison YB den Vortritt lassen müssen. Da übersah Loser einfach eines: Nicht alle Baslerinnen und Basler definieren ihr Zuhause ausschliesslich über FCB, Läggerli und Fasnacht. Auch im Tagi von gestern gräbt Autor Beat Metzler freudig das Kriegsbeil aus. Beim grossen Städtevergleich schaut er etwa ins Telefonbuch und entdeckt überraschendes: Sex: Zürich 135, Basel 42. Ein böser Basler, wer nun denkt, die armen Zürcher müssen immer ins Puff rennen. Auch mit ihren Fingernägeln scheinen die Zürcher mehr Mühe zu haben, so kommt bei diesem Vergleich folgendes raus: Nailstudio: Zürich 155, Basel 63.

Beste Freunde für einen Tag

Immerhin gibt sich die Basler Zeitung in ihrer Vorschau auf das Sächsilüüte versöhnlich, so wie es zur Multi-Kulti-Kuschel-Hochburg passt: «Für einen Tag sollen die Zürcher und Basler beste Freunde sein. Für einen Tag steht nicht die Städterivalität mit Augenzwinkern im Vordergrund, sondern das Verbindende: Zünfte, Traditionen, Festumzug.» Zum Schluss gibt es keine Sex- oder Nagelpflegetipps vom Rheinknie, sondern ein Zitat, so schreibt Metzler: «Nach der Ankunft in der Stadt des Bösen merken sie: Niemand – ausser ein paar Fans der Fussballclubs – kümmert sich um Basel. Die Stadt im Norden ist den Zürchern schlicht egal.»

Dazu kann man spontan nur eines erwidern: Diese Gleichgültigkeit ist uns eigentlich lieber, als seltsame Zeitungsartikel mit schrägen Vergleichen. Die gute Nachricht für die Basler Delegation bleibt: Falls ein Nagel abbricht, kann man in der Limmatstadt sofort reagieren.

