Wer tritt die Nachfolge von Evelyne Tschopp an?

Bis zum 31. Juli ist es möglich, Kandidatinnen und Kandidaten für den Baselbieter Sportpreis 2018, die Anerkennungs- sowie die Förderpreise zu melden. Regierungsrätin Monica Gschwind wird die diesjährigen Sportpreise am Freitag, 7. Dezember, im Rahmen einer öffentlichen Feier in Pratteln übergeben. Gesucht wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Evelyne Tschopp, die im Vorjahr mit dem Baselbieter Sportpreis geehrt worden ist.

Der Sportpreis wird seit 1986 verliehen. Sport- und Anerkennungspreise werden an erfolgreiche Einzelsportlerinnen oder Einzelsportler und Teams sowie Personen, Gruppen und Institutionen verliehen, die sich um den Sport im Kanton Basel-Landschaft besonders verdient gemacht haben. Mit Förderpreisen werden in erster Linie Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler ausgezeichnet, die an internationalen Nachwuchsmeisterschaften erfolgreich waren.

Nennungen für den Sportpreis, sowie die Anerkennungs- und Förderpreise nimmt Meinrad Stöcklin, der Präsident der Vereinigung Basellandschaftlicher Sportjournalisten entgegen. Insbesondere können für Anerkennungspreise von Sportvereinen und Sportverbänden Personen gemeldet werden, die sich überdurchschnittlich für Ihren Verein oder Verband engagieren beziehungsweise engagiert haben.

Die öffentliche Auszeichnungsfeier im Kultur- und Sportzentrum Pratteln wird vom Sportamt Baselland, in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Basellandschaftlicher Sportjournalisten und der Interessengemeinschaft Baselbieter Sportverbände, organisiert.