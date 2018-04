Wertvolle Helfer der Basler Polizei: Tattoos helfen bei der Identifizierung

Zum Beispiel bei der Fahndung nach Gesetzesbrechern. So mancher Kriminelle landete dank einer besonders auffälligen Tätowierung mit hohem Wiedererkennungswert plötzlich hinter schwedischen Gardinen. Auch zur Klärung der Identität von tot aufgefundenen Personen ist ein Tattoo in manchen Fällen der einzige Hinweis. In Basel ist dafür das Institut für Rechtsmedizin zuständig.

Woran ist die Person genau gestorben? Was führte dazu? Und wer ist die Person? Das sind die wichtigsten Fragen die das Institut für Rechtsmedizin beantworten muss. Besonders an der Identität der oder des Toten dürfen keinerlei Zweifel bestehen. Ist die Person in den eigenen vier Wänden oder in einem Spital verstorben, verläuft die Feststellung der Identität in der Regel problemlos. Wird die Leiche aber im Freien oder in einem Gewässer und dazu noch in fortgeschrittenem Stadium der Verwesung gefunden, wird’s kompliziert. Wenn DNA-Analyse, Fingerabdrücke und Zahnstatus ebenfalls kein Licht ins Dunkel bringen können, haben die Rechtsmediziner ein Megaproblem.

Eine letzte Chance

Ein Tattoo kann zwar Hinweise liefern, als des Rätsels Lösung taugen sie aber nur bedingt. Dazu sind sie nur in seltenen Fällen auffällig genug. Der anhaltende Tattoo-Boom erleichtert die Arbeit der Rechtsmedizin also nicht wirklich. Ist das Tattoo aber so ausgefallen, dass die Möglichkeit einer Wiedererkennung besteht, bleibt als Ultima Ratio der Schritt in die Öffentlichkeit. Beispielsweise indem das Motiv fotografiert und in der Presse, verbunden mit einem Aufruf veröffentlicht wird. Dies kann aber nur die Polizei oder die Staatsanwaltschaft veranlassen.

Nur im Ausnahmefall: der Schritt in die Öffentlichkeit

Laut Peter Gill, dem Mediensprecher der Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt, kommt dies aber nur in den seltensten Fällen vor. Hingegen können immer wieder verstorbene oder vermisste Personen und Tatverdächtige (gestützt auf Art. 74 der Strafprozessordnung und nur bei schweren Delikten) im Rahmen von polizeilichen Abklärungen oder Strafverfahren aufgrund von Tätowierungen identifiziert werden, ohne das es zu einer Veröffentlichung von Bildern kommt.