Gartenbad Reinach öffnet am Samstag

Am 16. Juni 2018 wird das Gartenbad Reinach mit einem kleinen Anlass um 10 Uhr wieder eröffnet. Die Einzeleintritte und Saisonkarten kosten dieses Jahr nur die Hälfte. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei und am Eröffnungswochenende bekommen alle Badegäste einen Gutschein für ein Glacé oder einen Kaffee.