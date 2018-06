Wetterprognose für nächste Woche: Petrus bringt uns warme Tage

Auf das prächtige Wetter am Montag soll auch der Dienstag mit einem sommerlichen Wettertag und Temperaturen bis zu 28 Grad und Sonnenschein bei einzelnen Wolken am Himmel folgen. Am Mittwoch und Donnerstag erreichen die Höchsttemperaturen voraussichtlich über 30 Grad, doch auch da soll der Himmel leicht bewölkt sein.

Leider sieht das Wetter zum Wochenende hin nicht ganz so prächtig aus: Am Freitag kann es am Morgen zu leichten Gewittern kommen und das Thermometer steigt nicht über 20 Grad.

Hier geht es zur genauen Wetterprognose.