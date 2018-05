Wetterprognose fürs Wochenende: Der Mai macht was er will

Freitag

Der Freitag wird voraussichtlich bewölkt sein, mit Temperaturen am Vormittag bis 16 Grad. Es empfiehlt sich, die wärmere Windjacke anzuziehen. Auch am Nachmittag soll die Sonne noch nicht zum Vorschein kommen, die Temperaturen dürften auf 20°C steigen. Begleitet von einem lauen Wind von 13 km/h.

Samstag

Das Wochenende sollte keinen Regen bringen mit Temperaturen über 10 °C und Höchsttemperaturen am Nachmittag von knapp 22 °C. Es wird fast T-Shirt-Wetter. Aber Vorsicht, wie am Freitag könnte wieder ein leichter Wind unterwegs sein. Dieser lässt die Temperaturen gegen Abend auf 15° C sinken.

Sonntag

Am Sonntag ist durchzogenes Wetter vorausgesagt. Am Morgen bleibt es zwar trocken, die Temperatur steigt auf rund 20°C an. Am Nachmittag soll es noch wärmer werden, mit vorraussichtlich 26°C. Vielleicht kommt es zu geringem Niederschlag. Ideales Wetter, um das Wochenende entspannt ausklingen zu lassen.