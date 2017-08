Wie gefährlich ist Basel heute? Chronologie einer Schlägerei

Das Gespräch findet in einem Kaffee in Basel statt. Michael hat ein blaues Auge, humpelt und hat blaue Flecken am Hinterkopf und an den Oberarmen. Er erzählt, wie er den Zusammenstoss in den frühen Morgenstunden vom Sonntag, 27. August, erlebt hat. «Wir waren am Samstag in einem Lokal in der Erlenstrasse», sagt er. Es sei ein toller Abend gewesen, man blieb bis um 4.30 Uhr morgens. Dann schloss das Lokal. Michael stand mit zwei Kolleginnen und zwei Kollegen draussen. «Wir wollten frische Luft schnappen», sagt er.

Ungewollte Kontaktaufnahme

Sie fielen dabei sechs Personen auf der gegenüberliegenden Strassenseite auf. Die sechs sassen auf einer kleinen Mauer und beobachteten die Nachtschwärmer. Dann kamen zwei von ihnen auf Michaels Gruppe zu. Sie pickten sich einen der Kollegen heraus, Thomas* (Name der Redaktion bekannt). Es folgten dumme Sprüche und Beleidigungen, doch Thomas reagierte nicht. «Er blickte auf den Boden und liess das alles gar nicht an sich herankommen», erinnert sich Michael.

Als der Unbekannte mit den Beleidigungen nicht aufhörte, schaltete sich Jennifer* (Name der Redaktion bekannt) ein: «Lasst uns in Ruhe, wir möchten unter uns sein, sagte sie», erinnert sich Michael. «Der Tonfall war nett, ruhig und keinesfalls aggressiv.» Michael und seine Kollegen sind alle um die dreissig Jahre alt. Sie bemerkten, dass die Unbekannten aber deutlich jünger waren. Obwohl sich die Gruppe der Lokalbesucher auf keine Diskussion einliess, wurde die Stimmung aggressiver. Als die Beleidigungen bei Thomas keine Wirkung zeigten, wandten sie sich an Jennifer. «Sie sagten ‹Nutte›, ‹Fotze› und ‹Du bist ja sowieso nur eine Frau›», sagt Michael.

Gründe für die gewalttätigen Auseinandersetzungen Die Basler Staatsanwaltschaft kommentiert diesen Fall nicht. Doch Peter Gill schildert die allgemeine Lage so: «Immer wieder gibt es gewalttätige Auseinandersetzungen, besonders an Wochenenden. Die Gründe sie vielfältig. Häufig werden solche Taten in einer Gruppe verübt, weil sich die Einzelnen dann stärker fühlen. Es gibt Leute, die nutzen jede Gelegenheit aus, um eine Schlägerei zu beginnen. Andere fühlen sich aus irgendeinem Grund, sei er noch so klein, in ihrer Ehre verletzt. Dies kommt immer wieder bei Personen vor, die aus anderen Kulturkreisen stammen. Die – vermeintlich – verletzte Ehre wird dadurch wiederhergestellt, in dem andere Leute angegriffen werden. Auch Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Gruppierungen können in gewalttätigen Auseinandersetzungen ausarten. Zudem können auch ‹Abrechnungen› Grund für einen Angriff sein. Nicht zuletzt gibt es auch Leute, die einfach aus ‹Spass› andere attackieren.»

«Plötzlich flog ein gefüllter 60-Liter-Bebbisack mit Metallgestell»

Einer der Unbekannten machte einen Schritt auf Jennifer zu. Damit trat er ihr zu nahe. «Lass mich in Ruhe», sagte sie und stiess ihn mit der Hand weg. Auf diese Zurückweisung reagiert er mit erhobenen Fäusten, wie ein Boxer und suchte das nächste Opfer, das war Michael. «Ich sagte dann: Jungs, es reicht. Geht weg.» Dann näherte sich der zweite Unbekannte und stand ganz nah vor Michael. «Ich schlage dich nicht, geh einfach», so Michael. «Ich weiss auch nicht genau, weshalb ich das sagte.» Jennifer stellte sich zwischen Michael und den Unbekannten. Sie wiederholte: «Geht jetzt bitte weg.» Dann geschah es: «Plötzlich flog ein gefüllter 60-Liter-Bebbisack mit Metallgestell in ihre Richtung, traf sie und sie fiel zu Boden.» Einer der Kollegen warf sich auf Jennifer, um sie zu schützen.

Sechs gegen einen

«In dem Moment hat es bei mir ‹Klick› gemacht. Ich realisierte, wie ernst die Situation war», sagt Michael. «Denjenigen, der vor mir stand, wollte ich packen.» Ein reiner Reflex. Doch plötzlich standen alle sechs Unbekannten, die vorhin auf der Mauer sassen, vor Michael. Er stand mit dem Rücken zur Wand. «Dann bekam ich Tritte und Schläge von der Seite. Irgendwie konnte ich mich lösen und rannte Richtung Strasse.» Denn Michael wollte die sechs Unbekannten vom Tatort weglocken, damit sich die anderen um die zu Boden gefallenen Jennifer kümmern konnte.

«Ich rannte und drehte mich um. Plötzlich war ich von allen sechs umstellt.» Und dann bekam Michael von allen Seiten Schläge, Tritte und Fäuste. Ein Schlag auf den Kopf. Es dröhnte. Auf einem Auge sah Michael nichts mehr. «Ich hörte nur noch von irgendwoher ‹Komm rein!› und irgendwie konnte ich wegrennen.» Der Lokalbesitzer hatte die Schlägerei gesehen und öffnete die Türen, um die Gruppe in Sicherheit zu bringen. «Zwei Kollegen waren noch draussen, doch wir konnten die Türe nicht mehr öffnen», erinnert sich Michael. Denn die Angreifer warfen Paletten und andere Gegenstände gegen den geschlossenen Eingang.

Schlagen bis zur Bewusstlosigkeit

Als es ruhig war, öffneten sie die Türe und sahen Thomas bewusstlos am Boden liegen. Der zweite Kollege, der noch draussen war, hatte sich versteckt, um die Polizei zu rufen. «Haut ab, ich hab die Polizei gerufen», rief er den sechs Angreifern zu. Diese schlugen immer noch auf Thomas ein, er lag schon am Boden. Wehren konnte er sich nicht mehr.

Gewalt gegen schon Bewusstlose Schläge und Tritte gegen einen Bewusstlosen beobachtet die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Peter Gill, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt nimmt keinen Bezug zum geschilderten Fall. «Regelmässig kommt es zu Tätlichkeiten und Schlägereien», sagt Peter Gill. «Dies ist mitunter auch auf die 24-Stunden Gesellschaft, dem Konsum von Alkohol und Drogen zurück zu führen. Leider beobachten wir auch, dass Opfer schwer verletzt werden, weil man ihnen noch am Boden liegend in den Oberkörper und an den Kopf tritt. Das führt teils zu schwersten Verletzungen und traumatisiert nicht nur die Betroffenen, sondern auch weitere Personen, die das mitansehen müssen.»

Ein Taxifahrer sah die Schlägerei und rief ebenfalls die Polizei. Doch nicht nur das: Er fuhr den sechs flüchtigen Angreifern nach und konnte der Polizei so die Festnahme erleichtern. Da es ein laufendes Verfahren ist, nimmt weder die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt noch das Justiz- und Sicherheitsdepartement Stellung zum konkreten Fall.

Michael hingegen ist schwer mitgenommen. «Dieses Erlebnis hat mich schon geprägt», sagt er. Wann er das nächste Mal in den Ausgang gehe, wisse er noch nicht. «Ich habe schon ein mulmiges Gefühl.» Das Gefühl von Sicherheit, dass man sich frei bewegen kann, hat er verloren.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.