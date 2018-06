Wie immer es ausgeht, heute Abend rollt Basels erster WM-Autocorso

Mit dem Start der Fussball-Weltmeisterschaft bekennen viele Fans Flagge. Auch wenn man bei dieser WM bisher den Eindruck hat es seien viel weniger bekennende Fans als vor vier Jahren. Doch wenn heute das Team des Herzens gewinnt, dürfte dies sich ändern. Damit das Fest aber nicht zum Frust wird, müssen Fans die den Sieg ihrer Mannschaft (ihr Name beginnt garantiert mit einem S) mit dem Auto feiern, so einiges beachten.

Für die Fälle von Autoverzierung und lauten Corsos gibt es Regeln, die selbst während einer WM eingehalten werden müssen. Die Auflagen gelten immer und sind sind im Strassenverkehrsrecht definiert, auch wenn heute Abend wohl die Polizei das eine oder andere Auge zudrücken dürfte.

Fahnenstangen und Fahnen sind laut dem Strassenverkehrsrecht simpel Ladung. Und für die Ladung ist der Fahrzeugführer verantwortlich. Heisst, Lenker müssen sicherstellen, dass sich die Landesflaggen nicht lösen und nie ins Sichtfeld des Fahrers kommen. Die beliebten Rückspiegelüberzieher dürfen derweil nicht die Spiegelflächen oder Richtungsblinker überdecken. Und auch das Hinaushängen von Fahnen aus Fahrzeugfenstern, oder Schiebedach ist explizit verboten.

So wärs erlaubt. Ein Beispiel der Kantonspolizei Bern / Bild: Kapo Bern

Eigentlich wären Autocorsos, welche die Strassen mehr als üblich in Anspruch nehmen, ja bewilligungspflichtig. Hier ist die Polizei während der WM jedoch nicht päpstlicher als der Papst, wie Mediensprecher Toprak Yerguz von der Polizei Basel-Stadt bestätigt. «In Basel-Stadt geht die Kantonspolizei mit Augenmass vor, wenn es nach Fussballspielen als spontaner Ausdruck der Freude zu Autokorsos mit Hupkonzerten kommt und der dadurch verursachte Lärm sich einigermassen in Grenzen hält. Sollte es überborden, stoppt die Kantonspolizei einen Korso und spricht die Fans an; wenn nötig büsst sie auch (namentlich, wenn Fahrverbote wie beispielsweise in der Innenstadt nicht eingehalten werden). In Situationen, bei denen Selbst- oder Fremdgefährdungen festgestellt werden, schreitet die Kantonspolizei aber selbstverständlich sofort ein. In Basel-Stadt ist das bis dato allerdings sehr selten notwendig gewesen».

Beachtet Sie als Fan und Autofahrer die obengenannten Regeln, steht einem ordentlichen Hupkonzert nichts mehr im Wege. Und das kommt mit Sicherheit. Dass der Name des Gewinners mit S beginnt, haben wir bereits erwähnt. Ob er allerdings mit einem z oder n aufhört wird, bei den Teilnehmern des Corso eine grosse Rolle spielen.

Stören Sie sich ab hupenden Autocorsos oder sind Sie mittendrin? Sagen Sie es uns hier.