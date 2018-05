Wie vor 70 Jahren: Die Käfer Karawane passiert heute den Zoll in Lörrach

Anfang Mai 1948 rollte, über leere deutsche Autobahnen, das erste Kontingent von 25 VW Käfern von Wolfsburg über Frankfurt an die Landesgrenze bei Lörrach –auf den eigenen vier Rädern. Auf der Schweizerseite des Grenzzaunes warteten bereits die ersten Händler auf die Abfertigung der mausgrau oder schwarz gespritzten Volkswagen. Auch die Verrechnung der Fahrzeuge war abenteuerlich: Nach der Verzollung zahlten dieHändler ihr Auto in bar, um es anschliessend nach Hause zu fahren und den ersten Kunden abzuliefern!

25 Käfer der Jahrgänge 1948 – 1953, die sogenannten Brezelkäfer, werden heute im Rahmen von «70 Jahre VW in der Schweiz» den Grenzübertritt an der Grenze bei Lörrach-Stetten/Riehen nachspielen. Um punkt 13.55 Uhr geht es los, wenn der Käfer Nr. 1 zur Grenze fährt. Die restlichen Käfer folgen nach einer kurzen Zeremonie und werden für ein kurzes Fotoshooting auf der rechten Strassenseite parkiert.

Ein Brezelkäfer 1961 in der Elsenstrasse in Berlin. ©Bundesarchiv Rudolf Hesse /commons.wikimedia.org

Die Schweiz war damals, nach den Niederlanden und Belgien, der dritte Exportmarkt von Volkswagen. Dass die AMAG den Zuschlag erhielt, war nicht nur das Resultat grossen Verhandlungsgeschicks: Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung 1948 mit VW war die AMAG bereits der zweitgrösste Automobilimporteur der Schweiz und bot somit die besten Voraussetzungen für den Import des VW Käfer. Früh war absehbar, dass in der Schweiz eine grosse Nachfrage nach neuen Autos einsetzen würde. Und ebenso sicher war man, im VW Käfer das ideale Auto für das gebirgige Land gefunden zu haben. Den Käfer erwartete in der Schweiz also fruchtbarer Boden und ihm war längst ein legendärer Ruf vorausgeeilt.

Bild: AMAG

Der kultige VW Käfer wurden von 1938 bis Sommer 2003 gebaut und gehört mit über 21,5 Millionen Fahrzeugen zu den meistverkauften Autos der Welt. Die Rekordmarke wurde 2002 nur noch von einem weiteren Fahrzeug von VW übertroffen, dem VW Golf. Die Bezeichnung «Brezelkäfer» ist die scherzhafte Bezeichnung für den ersten VW Käfer. Den Spitznamen erhielt er wegen seiner langen Bauzeit in Anspielung auf das zweigeteilte kleine Heckfenster mit Mittelsteg, das entfernt an eine Brezel erinnert.

Um 14.30 Uhr zieht die Karawane nach Luzern weiter.