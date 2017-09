Wiederaufnahme der Nachtbauarbeiten an der Lörracherstrasse

Auf Intervention des Gemeinderats Riehen hat die BVB die Nachtarbeiten am 29. August vorerst unterbrochen. In einer gemeinsamen Sitzung mit dem Gemeinderat konnte die Projektleitung des Tiefbauamts und der BVB darlegen, dass bestimmte Arbeiten aus technischen Gründen und auf Grund der vor Ort geltenden Rahmenbedingungen zwingend in der Nacht durchgeführt werden müssen. Um die geplante Wieder-Inbetriebnahme der Tramlinie 6 am 9. Dezember 2017 nicht zu gefährden, werden gewisse Arbeiten auch weiterhin nachts ausgeführt, sofern das erforderlich ist.

Besonders lärmintensive Arbeiten, die eine Sonderbewilligung erfordern, stehen nicht mehr an. Dies war beim Gleisbetonabbruch in der Nacht vom 28. auf den 29. August der Fall. Die Projektleitung des Tiefbauamts und der BVB und die Gemeinde Riehen sind überzeugt, mit diesem Vorgehen eine für alle Betroffenen gute Lösung gefunden zu haben. Gleichzeitig danken die Verantwortlichen allen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis für diese dringend nötigen Baumassnahmen.

Als Nächstes werden die neuen Gleise angeliefert, verschweisst sowie der Belag im Gleisbereich eingebaut.