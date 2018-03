Wiedersehen mit Basler Karikaturisten-Legende Hans Geisen

Der kleine schwarze Rabe, der in jeder seiner Karikaturen Präsenz markierte, war Hans Geisens Markenzeichen. Er kommentierte mit seiner Mimik die grossen und kleineren Geschehnisse der Politik im In- und Ausland: den kalten Krieg zwischen Ost und West, den blutigen Konflikt in Vietnam, das leider immer noch aktuelle Ringen im Nahen Osten, den zuweilen steinigen Weg Europas zur Einheit und natürlich auch die vielfältigen innenpolitischen Themen.

Humor mit Tiefgang

Seine humoristischen Attacken führte Hans Geisen stets mit feiner Klinge, aber mit dem ihm eigenen unbestechlichen Blick für das Wesentliche. So demaskierte er elegant die Mächtigen und konnte auch tragische Ereignisse mit Humor kommentieren ohne roh oder verletzend zu erscheinen. Damit traf er exakt den Nerv seiner vielen Fans. Nicht wenige suchten als erstes nach Geissens Karikatur, wenn sie die Zeitung aufschlugen.

Durch das Leben tief geprägt

Hans Geisen wurde 1919 in Koblenz geboren. Aufgewachsen in einem von Pazifismus und dem Einsatz für eine demokratische, soziale Gesellschaft geprägten Elternhaus absolvierte er eine Lehre als Schaufensterdekorateur in einem jüdischen Textilgeschäft, wo er Zeuge der Verfolgung der jüdischen Mitbürger wurde. 1939 wurde er zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und erlebte den Zweiten Weltkrieg im Balkan und während des Russlandfeldzugs. Kurz vor Kriegsende rettete er sich mit den letzten Überlebenden seiner Division nach Moldawien. In Bordeaux geriet er schliesslich in amerikanische Gefangenschaft und wurde in den USA interniert, wo er durch einen Mitgefangenen der Deutsch und Kunstgeschichte unterrichtete wichtige künstlerische Impulse erhielt. 1946 wurde Geisen nach Würzburg entlassen. Dort arbeitete er als Dekorationsmaler und Grafiker. Ende der 1940er-Jahre übersiedelte er nach Dortmund, wo er in der Werbung tätig war. Nebenbei zeichnete er für die «Westfälische Zeitung», die ihn 1957 als Karikaturisten anstellte. 1967 zog Hans Geisen mit seiner Familie nach Basel. Bis zu seinem Tod 1992 karikierte er täglich das politische Geschehen.