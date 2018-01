Wild Girls Deli: Neues Gastronomiekonzept im Grieder-Store

In einem Rahmen mit dezenten Farben und modernem Mobiliar bietet das vor einem Monat im Gebäude des Grieder-Stores eröffnete Wild Girls Deli seinen Gästen ein neues Gastronomiekonzept. Mit ihrer Karte, die den Schwerpunkt auf gluten- und laktosefreie Gerichte legt, jedoch durchaus auch Fleisch und Fisch anbietet, will das Café die Schweizer «Healthy Food»-Landschaft neu aufmischen.



Als Highlights bietet die Karte eine Auswahl an frischen Fruchtsäften, kreativen Salaten, Quinoa-Bowls, Suppen orientalischer Inspiration und Matcha- und Kurkuma-Milchgetränken sowie verschiedene Kuchen und andere Leckereien. Und natürlich auch eine Reihe der beliebtesten Instagram-Stars wie Avocado-Toast, Chia-Pudding oder Açai-Bowls! Alles nach köstlichen Rezepten, die jeden Monat neu zusammengestellt werden.



Sämtliche Gerichte und Getränke der Karte sind durchgehend von 10 bis 17 Uhr erhältlich und können vor Ort genossen oder mitgenommen werden. Das Tapiokamehl wird ausserdem auch über die Website vertrieben.



Die Unternehmerinnen Laura, Mira und Mona haben ihre Computer und Business-Kostüme vor einiger Zeit gegen Herd und Kochschürze ausgetauscht: Tatsächlich haben die drei jungen Frauen mit libanesischen, brasilianischen und Schweizer Wurzeln ihre eigentlichen Berufe (Architektin, Anwältin und Designerin) an den Nagel gehängt, um zusammen das «Wild Girls Deli» zu gründen, ein Unternehmen, das sie zuerst in der Schweiz und danach auch im Ausland zum Erfolg bringen wollen. Um ihren Gästen eine fröhliche, originelle und gesunde Küche bieten zu können, bereist das Trio die ganze Welt auf der stetigen Suche nach neuen Nahrungsmitteln.