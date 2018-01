Windwarnung: 104 km/h auf der St. Chrischona

Das Sturmtief Burglind wütet weiterhin: Um 13.45 Uhr wurde an der Station St. Chrischona eine Windböe von 104 km/h gemessen. Dies entspricht einer Sturm- bzw. Orkanwarnung in der Region Basel-Stadt, insbesondere in Riehen und Bettingen. Aufgrund dieser starken Windgeschwindigkeiten wird weiterhin empfohlen, sich nicht in Wäldern aufzuhalten.