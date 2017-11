Winter-Comeback: Die Heizpilze kehren vor die Basler Beizen zurück

Nach dem Rauchverbot schossen sie 2009 etwa in der Steinen im Winter wie Pilze aus dem Boden: Die stromfressenden Heizstrahler sollten die Raucher, die nun draussen paffen mussten, bei der Stange halten. Die Öko-Stadt Basel-Stadt verbot die 2'400 Kilowatt Strom in der Stunde fressenden Heizungen kurzerhand. Der Grosse Rat argumentierte in seiner Debatte damals auch mit Zuständen im Ausland. Es gebe Englische Pubs, die ihren Betrieb im Winter nach draussen in ein Zelt verlegen würden, um das Rauchverbot zu umgehen. Das wolle man in Basel nicht. Die Wirte in der Kinomeile sprachen von Umsatzeinbussen, fanden dann aber mit Raucherecken einen Ausweg.

Mit der Lösung leben

Im Konflikt blitzte das Hotel Euler vor dem Basler Appellationsgericht, weil es seine Terrasse im Winter mit Richtstrahlern beheizen wollte. Auch beim Wirteverband hat sich die Aufregung gelegt, so sagt Maurus Ebneter auf Anfrage von barfi.ch: «Das Thema Heizstrahler war und ist bei uns nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste. Wir können mit der jetzigen Lösung leben, aber natürlich wäre es für die Betriebe einfacher und günstiger, wenn auch herkömmliche Heizpilze eingesetzt werden könnten.»

Kompromissbereit

Bei der Detailberatung des neuen Energiegesetzes hatte auch die Parlamentskommission ein Einsehen und war kompromissbereit: «Für viele Betriebe in der Gastronomie ist das wirtschaftliche Umfeld derzeit schwierig. Trägt die Wiederzulassung von Heizpilzen unter den genannten Bedingungen zu einer Verbesserung der Situation bei, kann sich die UVEK damit einverstanden erklären.»

Vom Stromfresser zum Ökopilz

So kommen die Heizpilze als «Ökopilze» zurück. Denn in der Boulevardgastronomie eingesetzt werden dürfen diese nur, wenn sie wiederverwendete Energie verwenden und so der CO-2-Fussabdruck kleiner wird. Da haben die Wirte offensichtlich einiges ausprobiert, wie Maurus Ebneter erklärt: «Eine Lösung mit Biogas, welches aus Speiseabfällen gewonnen wird, liess sich leider nicht mit vernünftigem Aufwand realisieren. Eine andere Variante mit Biodiesel aus Frittieröl steckt noch in den Kinderschuhen. Nun sind einzelne Heizpilze mit Holzpellets im Einsatz. Momentan erfüllen nur diese Geräte die Kriterien des Gesetzgebers. Sie sind zwar weniger bedienerfreundlich als die gasbetriebenen Heizpilze, scheinen aber zu funktionieren.»

Nur selten Bussen

Dem Amt für Umwelt und Energie (AUE) machten die Heizpilze nur wenig Arbeit. Seit dem Verbot kam es zu höchstens zwei Ermahnungen. Und Bussen habe das Amt nur sehr selten aussprechen müssen, wie 20 Minuten schreibt. Jetzt ist ein Kompromiss gefunden. So kann ein Heizpilz eben auch mit Biogas, Pellets oder mit vor Ort produziertem Strom betrieben werden, hat das Parlament vorgegeben. Eine nähere Definition von «vor Ort» produziert, fehlt aber noch, da das AUE bis Redaktionsschluss keine Angaben machen konnte, wie die Verordnung ausgestaltet worden war.

Wärme in der Kälte

Während vor dem Aqua hinter der Heuwaage und bei einem Teil der Zwischennutzungen ein gutes altes Holzfeuer die Raucher wärmte, wären offene Feuer in der Steinen oder in der Rheingasse weniger wünschenswert. Darum ist der Kompromiss mit den Ökopilzen bei den Wirten willkommen. So sagt Ebneter: «In der Praxis wurde bewiesen, dass es ein Bedürfnis nach komfortablen Aussenplätzen im Winter gibt, doch klar ist auch, dass bei weitem nicht alle Gäste Heizstrahler wünschen.» Für die Gäste von Basler Beizen und Bars bleibt beruhigend: Die Wärme, die sie draussen geniessen, die ist öko und erhöht ihren C0-2 Fussabdruck nicht weiter.

Möchten Sie sich zum Thema äussern? Hier geht es zur Facebook-Diskussion.