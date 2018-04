«Wir reden nicht mehr genug miteinander»: Staatsanwaltschaft BL kommt an ihre Grenzen

Die Erste Staatsanwältin des Baselbiets, Angela Weirich, zieht grundsätzlich eine positive Bilanz, was das Jahr 2017 angeht: «Trotz höheren Falleingangszahlen, konnten die Erledigungszahlen auf einem hohen Niveau gehalten werden.» 39'525 Fälle gingen bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr ein. Das war ein Prozent mehr als im Vorjahr. Fast alle Fälle wurden abgearbeitet: «Gut 85 Prozent der neuen Fälle konnten wir innerhalb von zwölf Monaten erledigen», sagt Weirich heute Nachmittag vor den Medien. Insgesamt sind das fast 30'000 erledigte Fälle, was einem Durchschnitt von 125 Erledigungen pro Tag entspricht. Trotz soviel Fleiss muss die Staatsanwaltschaft Baselland im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von rund 3,4 Prozent verzeichnen.

«Schlichten statt Richten»

Thomas Lyssy, Leiter der Fachstelle Vergleichsverhandlungen, sieht die Wurzel des Übels in der fehlenden Kommunikation: «Wir reden nicht mehr genug miteinander.» Seine Fachstelle hat die Aufgabe diesem Problem entgegenzuwirken. Seit der Revision des Bundesgesetzes von 2013 werden sogenannte «Vergleichsverhandlungen» geführt unter dem Motto: «Schlichten statt Richten.» Hierbei werden vorwiegend typische Nachbarschaftsstreitigkeiten behandelt, bei denen ein grosser juristischer Aufwand nicht nötig wäre. «Die beiden Parteien werden zu einem Gespräch am Tisch vorgeladen. Ziel ist ganz klar die Klärung und ein Rückzug des Strafantrags», erklärt Lyssy. Wochenlange Verhandlungen werden dabei nicht geführt, meist seien die Fälle innerhalb einer Stunde geklärt.

«Waschküchenvorfälle kommen bei uns sehr regelmässig vor.» So erzählt Thomas Lyssy von einem Vorfall, bei dem sich zwei Nachbarinnen in der Waschküche in die Haare gerieten – verbal und körperlich: «Ein wahrhaftiger Kratzbürsten-Streit.»

Nachdem die beiden Damen zum Gespräch auf der Staatsanwaltschaft eingeladen wurden, war schnell klar, dass eine längere Vorgeschichte der Ursprung des Streits war. «Das konnte mit einem einfachen Gespräch geregelt werden. Eine Entschuldigung reichte aus.» Nach einer Vergleichsverhandlung einigt man sich schriftlich, dass der Konflikt gelöst wurde und trifft Abmachungen: «Die beiden Damen werden sich nun nicht mehr gleichzeitig in der Waschküche aufhalten und die Sache ist gegessen.»

Im Vergleich zu den sonstigen Zahlen, die am Montag im Muttenzer Strafjustizzentrum präsentiert wurden, fällt die Bilanz der Vergleichsverhandlungen sehr einfach aus. 113 Verhandlungen wurden geführt, 77 erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem sei das Verfahren vor allem für Parteien, die auch in Zukunft in Kontakt zueinander stehen, hilfreich und vor allem kostengünstig: Die Verfahrenskosten übernimmt der Staat. Die Vergleichsverhandlungen werden von sechs Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft durchgeführt, wobei diese neben der «regulären» Arbeit erledigt werden.

Hoher Arbeitsaufwand, Tendenz steigend

Über ein solch effizientes Verfahren wären die Baselbieter Staatsanwälte sicher auch in anderen Fällen froh. Schon im Vorjahr mussten sie einiges an Überstunden leisten. Man hatte sich zwar als Ziel gesetzt Rückstellungen von Ferientagen und Überstunden zu reduzieren, konnte dieses jedoch nicht erreichen. Nein, es wurde sogar mehr Zusatzarbeit geleistet als im Vorjahr. Kein gutes Zeichen, denn die Anzahl der noch pendenten Verfahren hat einen neuen Höchststand seit 2011 erreicht: «Etwas Anlass zur Sorge», umschreibt Angela Weirich dem Umstand im Geschäftsbericht. «Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Staatsanwaltschaft gehalten ist, bis ins 2019 weitere vier Vollzeitstellen abzubauen.»

Und die Zukunft verspricht auch nicht weniger Aufwand. Künftig sollen die Staatsanwälte auch noch im Bereich «Cybercrime» stärker beschäftigt sein und anfangs 2019 tritt voraussichtlich das neue Ordnungsbussengesetz in Kraft. Auch in diesem Bereich sei mit ausserordentlichem Aufwand zu rechnen.

Es bleibt also arbeitsreich auf der Baselbieter Staatsanwaltschaft, trotz geleistetem Mehraufwand. Man dürfte sich wünschen, dass mehr Vorfälle von Thomas Lyssy und seinem Team geregelt werden könnten. Nur geht das leider nicht bei allen Strafverfahren. «Zum Beispiel Häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe werden bei uns nicht behandelt», sagt Thomas Lyssy. «Das ist auch nicht verhandelbar, da muss der Staat durchgreifen.» Und das wird mit schwindendem Mitarbeiterbestand sicher nicht einfacher.