Wissenschaftlich bestätigt: «Die Nacht in Basel ist familiär»

Wann haben Sie das letzte Mal durchgemacht und die Nacht zum Tage gemacht? Die durchgefeierten Nächte bleiben lange in Erinnerung, gerne denkt man an die lauen Sommernächte zurück, aber etwas Furcht kommt in den dunkleren, kalten Winternächten auf. Michel Massmünster hat untersucht, wie sich die Nacht vom Tag unterscheidet, wie unsere Kultur diese beiden Welten trennt. Daraus entstanden ist das poetische und zum Nachdenken einladende Buch «Im Taumel der Nacht».

Der Kulturanthropologe Michel Massmünster © Universität Basel

Die Nacht ist nicht mehr nur zum Schlafen da

Mit den Jahrhunderten hat sich die Nacht gewandelt. Die Dunkelheit galt einst als Heimat des Teufels, man sollte im Dunkeln nicht unterwegs sein, sondern in den eigenen vier Wänden bleiben. Doch mit der Industrialisierung und Urbanisierung veränderte sich der Alltag der Menschen. «Der Tag erhielt viel mehr Struktur und Termine, alles wurde berechenbarer», erklärt Michel Massmünster. «Das Emotionale, Sinnliche und Irrationale erhielten ihren Platz in der Nacht.» Denn dies sei die Zeit, wo sich die Wahrnehmung, die Gefühle und oft auch die Denkweise ändert. «In Gesprächen werden nachts Dinge thematisiert, die sonst nicht zur Sprache kommen», so Michel Massmünster.

Mit der Industrialisierung und Urbanisierung veränderte sich der Alltag der Menschen. © pixabay

Der Basler Kulturanthropologe ist selbst fasziniert von der Nacht, von ihrer Poesie und der Ambivalenz. «Es ist ein Thema, das nicht greifbar ist», sagt er. Mit der Sprache versucht Massmünster der Faszination der Nacht auf den Grund zu gehen. Vieles von dem, das in der Nacht geschieht, sei nicht einfach in Sprache zu fassen. Emotionen spielen die Hauptrolle, auch Fotos können diese Gefühle nicht direkt vermitteln. «Mich hat interessiert, wie ich dieses Emotionale sprachlich erfassen kann und in die Wissenschaft übersetzen», erklärt er seine Beweggründe.

Eintauchen in eine andere Welt

Dafür hat er in Basel eine Feldstudie durchgeführt. «Ich beobachtete die Menschen im Ausgang, beim Nachtdienst und ich fuhr beispielsweise mit dem Nachtbus mit», erklärt Massmünster seine Arbeitsweise. «Die Nacht ist auch eine Chance, dass man Kontakt ausserhalb seiner eigenen Gruppe hat». Dies sei wesentlich für eine demokratische Gesellschaft. Neben dem Erleben der Nacht hat der Wissenschaftler auch politische Papiere zum Nachtleben gelesen, mit Menschen über die dunklen Stunden gesprochen und alles, was mit der Nacht zu tun hat, untersucht.

«Das Nachtleben ist eine Öffnung, es eignet sich deshalb zur Suche nach einer neuen Identität» sagt Michel Massmünster.

Die durchfeierten Nächte gehören zur Jugend, mit den Jahren kommt die Verklärung. Vergessen sind Müdigkeit, Streitigkeiten oder gar die Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Michel Massmünster sagt, dass viele Leute beim Thema der Nacht gerne und immer wieder über die Nächte reden, die sie in ihrer Jugend erlebt haben. «Zu dem Zeitpunkt öffnet sich für viele eine Welt.» Als Kind war der Tag klar der elterlichen Welt zugeordnet, die Nacht war zum Schlafen da, auch wenn in diesem Alter das längere Aufbleiben zu Diskussionen führt. Doch mit dem Ausgehen und dem Treffen von Gleichaltrigen erschliesst sich etwas Neues. «Das Nachtleben ist eine Öffnung, es eignet sich deshalb zur Suche nach einer neuen Identität» sagt Michel Massmünster.

Angst vor der Nacht

Diese neue Welt erscheint schöner, fröhlicher und befreiter als der Alltag. Doch in den Nachtstunden passieren noch immer viele Schlägereien, Überfälle. Die Nacht wird als etwas Unheimliches wahrgenommen. Viele der Interviewpartnerinnen und -partner von Michel Massmünster hätten ihm bestätigt, dass die Nacht auch ein Angst-Raum sei. «Aber sie meinten dann oft, dass die Nacht in der Stadt nicht wirklich gefährlich sei.» Unheimlicher fänden sie es, alleine im Wald unterwegs zu sein. Das liege unter anderem auch daran, dass das heutige Bild der Nacht vom Bürgertum des 19. Jahrhunderts geprägt ist. «Damals wurde die Nacht vom Bürgertum als Gefahr beschrieben, vor der die Menschen geschützt werden sollten.»

Michel Massmünster hat viel gesehen, gehört und erlebt als er in der vielfältigen Basler Nacht unterwegs war. Etwas hat er jedoch in Basel nicht erleben können. Das Sich-Verlieren, die Anonymität der Nacht der Grosstädte existiere in Basel nicht. «Die Nacht in Basel ist familiär», sagt er. «Man trifft immer wieder die gleichen Leute. Es gibt noch immer die soziale Kontrolle und verstärkt das kleinstädtische, das Basel ausmacht.»

Michel Massmünster «Im Taumel der Nacht. Urbane Imaginationen, Rhythmen und Erfahrungen.» Kulturverlag Kadmos 2017. ISBN 9-783-86599-344-1

