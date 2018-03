Wo sich die jungen Kreativen austoben: Ein Erfahrungsbericht vom Basler Zeig!

Schon 65 Male ist es her, da hatte die theaterbegeisterte Suna Gürler eine Vision. Die Vision eines Ortes für jene, die Lust haben etwas auszuprobieren. Die Vision einer Bühne, offen für jeden, zwanglos, familiär.

So ist im Foyer des Jungen Theater Basel (JTB) vor fast sechs Jahren das Zeig! entstanden. Mittlerweile schmeisst ein sechsköpfiges Organisationsteam den Laden. Dieses Wochenende ist es ihr 22. Zeig!, das sie auf die Bühne bringen.

Um die zehn Minuten darf ein Auftritt lang sein. Und zeigen darf man prinzipiell alles. Ob ein Lied, ein Gedicht, einen Tanz, oder auch nur die alten Socken. Eine einzige Regel gibt es aber doch: Man darf sich für nichts entschuldigen.

Wie (fast) jeden ersten Samstag im Monat ist auch am Jahresdebüt im Januar die kleine Bühne von nur wenigen Quadratmetern mit Mikrofon, Keyboard und Gitarre für die Spontankünstler bereit. Ich besuche an einem ordinären Samstag zum ersten Mal seit Langem wieder einmal diese kuriose Veranstaltung – und bin gespannt.

Fast schon freundschaftsgefährdend

Sobald um 21 Uhr die ersten Gäste eintrudeln ist auch die Bar offiziell eröffnet. Und während sich hier die verschiedensten Leute zum Feierabendbier treffen, kann man sich so ganz nebenbei auch noch für einen Auftritt anmelden. Total spontan eben.

Der Start verzögert sich aber, und die Anmeldungen für Auftritte lassen auf sich warten. Die meisten wollen eben nicht als Erstes, wird mir erklärt. Es komme aber auch vor, dass man einfach von den Kollegen eingetragen wird. Solche freundschaftsgefährdenden Aktionen bleiben heute aber noch aus.

Mit-Organisator Linus geht noch einmal durch die Reihen («Willst Du etwas zeigen?»). Er versucht es mit einem Bestechungsmanöver: Ein Gratis-Bier für den, der sich traut. Irgendwann sind dann endlich auch genug Zeiglustige zusammengetrommelt, so dass ein erster starten kann. Lasst die Show beginnen.

Von wegen Januarloch!

Sara eröffnet den Abend mit einem frechen Poetry Slam. Es sei schön, kündigt sie an, wieder einmal ohne Zeitdruck vortragen zu dürfen. Es folgen zwei musikalische Stücke, und dann liest Lara einen nachdenklichen Text. Alles Eigenproduktionen, versteht sich. Jeder Auftritt wird mit Namen an der Tafel neben der Bühne verewigt.

In der ersten Pause gibt sich das Zeig!-Team mir gegenüber fast schon entschuldigend. «Ich weiss auch nicht was heute los ist», meint Alina aus dem Organisationsteam. «Vielleicht das Januarloch». Auftritte zu finden sei sonst nie so schwierig, meint auch Linus. Somit bleibt die Bühne weiterhin mehrheitlich unbenutzt. Dafür scheint die Bar super zu laufen.

Doch nach zwei weiteren schleppenden Blöcken taut die Stimmung endlich auf. «Ich überlege mir gerade, was ich noch zeigen könnte», tönt es nebenan. Und ein aufgeregtes «Zeigst Du noch etwas?» schwirrt durch den Raum. Alle scheinen zum Gelingen des Abends beitragen zu wollen.

Die Wende ist geschafft. Plötzlich haben sich total viele auf die Liste setzen lassen. «Wir haben noch ganze zwei Blöcke vor uns», verkündet Linus erfreut. Und wo ich mir zuvor schon überlegt hatte, wie ich mich unbemerkt davonstehlen könnte, bin ich vor lauter Kreativexplosionen auf der kleinen Bühne plötzlich ganz und gar an meinen Sitzplatz gefesselt. Ende gut, alles gut.

Haare für ein Bier und zwei Zigi

Klar gibt es eine Art Stammpublikum, meinen die Organisatoren. Aber die immer neuen Gesichter, die plötzlich auftauchen, das sei eigentlich das Spannendste. Oder die spontanen Kollaborationen, die im Verlauf des Abends entstehen.

Und Lieblings-Auftritte? Das Zeig!-Team muss kurz grübeln, aber dann kommen sie aus dem Erzählen gar nicht mehr heraus. Es wurden schon Haare versteigert, nach dem live-Haarschnitt auf der Bühne. Für ein Bier und zwei Zigi gingen die Prachtlocken weg. Das verrückteste Beispiel ist eine vorgetragene Ode an den Dinosaurier, gefolgt von einer vollständigen Metamorphose in das Urgetier. Mit grüner Farbe.

Den Rest darf ich mir selber ausmalen. Eigentlich seien das auch meist die gleichen Leute, die für einige der schlimmsten und verstörendsten Auftritte gesorgt haben, erzählt man mir lachend. Und ich merke, dass dem Zeig! eine wahrhaftige Vielfalt an Attributen zugeschrieben werden kann. Ausser einem: Eintönigkeit.

Das Zeig!, wo es hingehört

Wie geht es weiter? Mittlerweile ist der Raum im Foyer des JTB eigentlich zu klein für den Ansturm, den das Zeig! zeitweise erlebt. Aber an einem anderen Ort kann es sich eigentlich niemand vorstellen, denn das Zeig! gehöre einfach zum JTB. Darum sei es wichtig, dass es genau dort bleibt.

Und so findet auch heute Abend das Zeig! um 21 Uhr im Foyer des JTB statt. Und wer sich jetzt denkt: Ach, das ist wieder nur so eine stocksteife Open-Mic-Veranstaltung. Dem entgegne ich: Wohl kaum! Denn wo es keine Regeln gibt, ist nichts gut oder schlecht, und vor allem nicht langweilig.