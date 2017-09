"Worldwide by easyJet" - der neue Umsteigeverbindungsservice

Traditionelle Fluggesellschaften bieten Umsteigeverbindungen über kostspielige und komplexe Interline- und Codeshare-Abkommen und -verfahren an – bei "Worldwide by easyJet" werden diese durch das "Self-connect"-Verfahren und Vertriebspartnerschaften über eine digitale, virtuelle Drehscheibe nachgebildet, die die gleiche Art von Konnektivität bietet, jedoch auf viel einfachere und effizientere Weise.

Ab heute können Kunden für ihren easyJet-Flug über "Worldwide by easyJet" dank der Option GatwickConnects nahtlos Anschlussflüge bei den Partner-Fluggesellschaften der ersten Stunde – WestJet und Norwegian – buchen.

easyJet nimmt auf einer grösseren Anzahl wichtiger europäischer Flughäfen eine Führungsposition ein und bedient einen grösseren Anteil der100 beliebtesten Routen Europas als jede andere Airline und ist daher der attraktivste Kurzstreckenanbieter, der bisher noch keine Umsteigeverbindungen anbot.

easyJet wird weitere Airlines in das "Worldwide by easyJet"-Programm aufnehmen, wobei sich Gespräche mit Fluggesellschaften aus Nahost und Fernost bereits im fortgeschrittenen Stadium befinden. Neben weiteren Partnern am Gatwick Airport plant easyJet die Expansion auf weitere wichtige easyJet-Flughäfen in Europa, wie z.B. Mailand Malpensa, Genf, Amsterdam, Paris CDG und Barcelona.

Parallel zum Start des Umsteigeangebots auf easyJet.com lanciert easyJet den Verkauf von Standalone-Tickets von Partner-Airlines. Loganair konnte als weiterer Launch-Partner gewonnen werden, Tickets dieser Airline können ab Oktober auf easyJet.com gebucht werden. Loganair betreibt ein Streckennetz, das jenes von easyJet ergänzt; easyJet-Passagiere können somit ganz einfach Anschlussflüge buchen, z.B. von Glasgow und Edinburgh mit Loganair zu den schottischen Highlands und Inseln, einschliesslich der Verbindung Glasgow – Barra, dem weltweit einzigen, im Liniendienst angeflogenen Strandflughafen. Besonders attraktiv für die Partner-Airlines ist natürlich der Zugang zu einer der grössten Reise-Webseiten Europas mit ca. 360 Millionen Besuchern in den vergangenen 12 Monaten.

Über "Worldwide by easyJet" können easyJet-Passagiere zudem Umsteigeverbindungen auf andere easyJet-Flüge via London Gatwick buchen. Derzeit nutzen rund 200'000 Personen das "self-connect"-System von easyJet und buchen ihre easyJet-Anschlussflüge selbstständig und in drei verschiedenen Transaktionen über die Funktion GatwickConnects.

Bereitgestellt wird diese neue "Konnektivität" durch den Technikpartner Dohop, dessen innovative Plattform easyJet-Kunden das Buchen von Umsteige- und Anschlussflügen auf easyJet.com ermöglicht.

"Worldwide by easyJet" wird weder die Pünktlichkeit noch die Maschinenauslastung oder das Betriebsmodell von easyJet negativ beeinflussen. Die Airline wird Flüge für Umsteiger nicht aufhalten. Die "Minimum Connection Time" bei "Worldwide by easyJet" beträgt 2 Stunden 30 Minuten und gibt den Kunden somit genügend Zeit für den Transfer zwischen den Flügen bzw. den Terminals. Sollte ein Passagier seinen Anschlussflug verpassen, wird er auf den nächstmöglichen Flug umgebucht.