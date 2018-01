Wurzengraber-Kämmerli: das Wochenende der Mutter des Fasnachts-Comités

Am Samstag gegen Abend werden sie wieder den Hut aufsetzen, um sich im Volkshaus zu treffen. Es ist Heere-n-Oobe des Kleinbasler Wurzengraber-Kämmerli. Traditionell werden rund fünfhundert Männer in Schale mit einer Tanne auf den Schultern durchs Kleinbasel ziehen. Der Heere-n-Oobe ist aber nicht nur ein traditionelles Ritual und ein geselliges Abendessen, vielmehr wird an diesem Abend auch Gutes getan. Wie jedes Jahr sammeln die Wurzengraber bei der traditionellen Tellerspende an den festlich gedeckten Tischen nämlich Geld, um damit zum Gemeinwohl etwas spenden zu können. So unterstützte das Wurzengraber-Kämmerli letztes Jahr etwa das Basler Frauenhaus mit einem grösseren Betrag.

Ein erster Maskenball

Eine wirkliche Überraschung ist es eigentlich nicht, dass ein Sonntag Mitte Dezember 1885 kalt gewesen sein soll. An der Greifengasse, mitten im Glaibasel also, ging es in der Bierbrauerei E. Wilhelm Zeller fröhlich zu und her. Ein Dutzend «Kleinbasler Bürger» gründete an diesem Abend eine Gesellschaft, die Geselligkeit und «kameradschaftliches Leben» pflegen wollte. Kameradinnen waren dabei nicht vorgesehen. Doch auch eine reine Männer-Geselligkeit wollte organisiert sein, Präsidenten, Vize-Präsidenten und Aktuar wurden gewählt, man gab sich zudem Statuten. Die Gesellschaft sollte nach einer nicht mehr bestehenden Musikgesellschaft «Wurzengraber-Kämmerli» heissen.

Ende des 19. Jahrhunderts traf sich die bürgerliche Gesellschaft in den Beizen. Nicht nur wegen des Früh- oder Abendschoppens, sondern auch weil man hier Nachrichten am Stammtisch austauschen konnte. Denn am Rheinknie gab es damals als einzige Nachrichtenquelle zwei Seiten «Schweizer Nachrichten». Zunächst feierten die Wurzengraber vor allem sich selber, allerdings wuchs die Gesellschaft des «Mittleren Stadtteils, wie sich das Kleinbasel damals verstand, ziemlich schnell. Öffentlich in Erscheinung traten die Wurzengraber erstmals zwei Jahre nach der Gründung, als sie einen Maskenball an der Fasnacht organisierten. Den damals in Basel aufkeimenden Brauch unterstützten die Wurzengraber schon zu dieser Zeit mit stattlichen Geldbeträgen. Während später Bälle das Ding der Wurzengraber werden sollten, spielten sie in den Jahren zwischen 1906 und 1909 noch die Rolle des Fasnachtsveranstalters für das Kleinbasel – im Grossbasel war zeitgleich Quodlibet als selbsternannter Organisator der Fasnacht aktiv. 1910 wurde dann aus diesen beiden Organisationen heraus das Fasnachts-Comité gegründet, wie es noch heute besteht.

Die längste Nacht des Kleinbasler Jahres

Der Heere-n-Oobe der Wurzengraber ist für viele Kleinbasler die «längste Nacht» des Jahres. Der seit 132 Jahren bestehende Verein war schon immer recht festfreudig. So schreibt Niggi Schoellkopf in der Chronik des Vereins über die Ballnächte der Wurzengraber: «Mach <keini Tänz> pflegt man sich innerhalb unserer Kantonsgrenzen zu sagen, wenn jemand auf seiner eigenen Meinung beharrt. Und hier waren die Wurzengraber von damals etwas anderer Meinung als die Gnomen des 20. Jahrhunderts. Das Tanzen schien ihnen seit der Gründungszeit im Blut zu stecken, und deshalb arrangierten sie Ballnächte, wann immer ihnen eine Möglichkeit dazu geboten war; sie machten eben <Tänz>».

Zum 50. Geburtstag schenkten sich die Wurzengraber ein Lied, bei dem sich natürlich auch alles um eine Rheinseite dreht: «Kleinbasels Seele hat in uns ihr starkes Haus; Wir lieben uns’re mind’re Stadt an grünen Rheins Gebraus. Dort, wo die Väter sie gebaut, treibt uns’res Lebens Keim, Drum sagen wir’s und singen’s laut: Nur dort sind wir daheim!» Der Heere-n-Oobe an diesem Samstag erinnert auf jeden Fall an eine gute, alte Kleinbasler Tradition und gesammelt wird erst noch für eine gute Sache.