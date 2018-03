YOUNG STAGE feiert das 10-jährige Jubiläum in Basel

623 Artistinnen und Artisten aus 51 verschiedenen Ländern haben sich für das diesjährige Internationale Circus Festival YOUNG STAGE Basel beworben. Rund 70 von ihnen kamen in die engere Auswahl. Nun stehen die definitiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest: Es sind 25 Artistinnen und Artisten aus 12 Nationen dabei, sie stammen aus der Ukraine, Deutschland, Kanada, Spanien, Israel, Frankreich, Belgien, England, USA, Neuseeland und Japan. Aus der Schweiz kommt Gianna Sutterlet von Yverdon, die im Trio mit zwei Spaniern eine Nummer auf dem Schleuderbrett zeigt.

Das artistische Niveau der ausgewählten Darbietungen ist sehr hoch. Die Acts sind innovativ, kreativ und verspielt, viele erzählen eine poetische und witzige Geschichte. Damit steht für das 10. YOUNG STAGE Festival ein abwechslungsreiches Programm ganz im Zeichen des zeitgenössischen Circus. «Wir sind regelrecht überrannt worden mit Bewerbungen aus aller Welt», sagt Nadja Hauser, Festivaldirektorin von YOUNG STAGE. Aus allen Kontinenten hätten sich Artisten für eine Teilnahme beworben. «Das sagt viel über die weltweite Bekanntheit und Beliebtheit unseres Festivals aus, was mich natürlich extrem freut.» Die Auswahl der Teilnehmer sei eine Herausforderung gewesen. «Wir können nur 14 Darbietungen in unsere Show integrieren und müssen immer vielen Bewerbern eine Absage erteilen. Die Auswahlkriterien sind enorm streng», erklärt Nadja Hauser. «Da unter anderem auch der Casting-Chef des Cirque du Soleil bei uns in der Jury sitzt, muss das Niveau der Künstler stimmen.» Auffallend sei die artistische Qualität, die aus Kanada komme. Für Nadja Hauser ist die École nationale de Cirque in Montréal die aktuell weltbeste Artistenschule.

Ein Wochenende für die ganze Bevölkerung

Das 10-jährige Jubiläum von YOUNG STAGE wird dieses Jahr unter dem Motto «Basel goes Circus!» speziell gefeiert. Zirkusbegeisterte Jugendliche mit akrobatischen Vorkenntnissen können am 12. Mai in einer Basler Uni-Sport-Turnhalle an einem Circus-Workshop teilnehmen, der durch internationale Profiartisten betreut wird. Damit fördert YOUNG STAGE gezielt den Schweizer Circusnachwuchs. Rund 200 Kinder werden erwartet. Doch auch die Bevölkerung kommt in den Genuss, zeitgenössischen Circus zu erleben. Am 12. und 13. Mai finden zwei grosse Open-Air-Events in Basel statt, die für alle gratis sind. Das genaue Programm wird nach Ostern bekannt gegeben.

250 Jahre Circus

Das YOUNG STAGE Jubiläum fällt zusammen mit dem Jubiläum «250 Jahre Circus», welches 2018 international gefeiert wird. Der Brite Philip Astley engagierte im Jahr 1768 erstmals Akrobaten für die Kunstreitvorführungen in seiner Londoner Reitschule und gilt somit als Begründer des Circus, wie man ihn in seiner traditionellen Form heute kennt. YOUNG STAGE arbeitet zusammen mit der britischen Organisation «Circus250» und wird Teil des internationalen Jubiläumsjahres des Circus.