Young Stage: Grosses Interesse von Artisten und Publikum

Insgesamt haben sich 627 Artisten aus 49 verschiedenen Ländern um eine Teilnahme am grössten Circus Festival der Schweiz beworben. In diesen Tagen werden die definitiven Teilnehmer für YOUNG STAGE 2017 ausgewählt.

Bis heute sind bereits 60% der Tickets für die 6 Shows in Basel verkauft, so hoch waren die Vergleichszahlen drei Monate vor der Première noch nie. YOUNG STAGE zählt zu den gefragtesten Events der Schweiz und wartet in diesem Jahr mit einer zusätzlichen Show auf.

YOUNG STAGE wird wiederum eine eigene TV Sendung produzieren, die ab Herbst in SAT.1 (Schweiz), SRF Schweizer Radio und Fernsehen, TV25 und Telebasel ausgestrahlt wird.

Das 2007 gegründete Internationale Circus Festival YOUNG STAGE Basel und Shows. Variétésist ein Sprungbrett für junge Profi-Artisten und eines der bedeutendsten und höchst dotierten Circus Festivals weltweit.