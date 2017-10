Z'Basel an mym Rhy! Dert mecht hytt e jede sy

Z'Basel an mym Rhy,

Jo, dert mecht i sy!

Weiht nit d'Luft so mild und lau

Und der Himmel isch so blau

An mym liebe, an mym liebe Rhy.

Donnerstag, der 5. Oktober 2017. Irgendwo rattern ein paar Baumaschinen. Sie reissen gerade wieder die Gassen auf, die Herren im orangenen Gwändli, und eigentlich sind wir ihnen dankbar dafür, denn so haben wir frisches Wasser und neue Leitungen, aber wehe, sie sind am Werk. Dann wird geschumpfen über die Behinderungen, überall und allenthalben. Basel, eine Baustellenstadt, schreien dann alle. Aber heute rattern die Maschinen unbekümmert, denn der Himmel ist stahlblau, kontrastiert mit dem Orange und irgendwie sind die Menschen für einmal gemütlich.

Es ist ein Herbsttag, wie er uns noch nicht oft vergönnt gewesen war, die Luft ist lau und satt und stählern spannt der Himmel einen Bogen über das Knie am Rhein. Im Ohr singt jemand die Basler Nationalhymne, «Z'Basel an mym Rhy», und heute will dort jeder sy. In den Gassen bricht das Licht, auf der Pfalz sitzen sie auf der Bank, jeder einzeln, man schlendert an ihnen vorbei und die eigene Seele meditiert.

Auf dem Turmspitz des Münsters ein goldener Engel, die Hände zum Himmel gereckt, wo ihn die Wolken küssen. Unten auf dem Vaterfluss die Fähre, in unendlichen Querungen durchmisst sie den Strom aus grünbläulich schimmernden Wellen, wo doch eben noch bunte Säcke und stecknadelgrosse Köpfchen durchgeschwommen sind. Ist es wirklich schon Herbst?

Am Rheinsprung verweilt der Basler Geist kurz, lässt den Blick schweifen. Zögert, bevor er wieder in die Gassen der Innenstadt hinabsteigt, aus dem Schoss dieser Stadt, dieser gesamten Siedlungsgeschichte zur betriebsamen Schifflände schlüpft und sich dem Strom aus sonnenstrahlgeblendeten Menschen hingibt.

Diesem Herbst wohnt ein Zauber inne, der die Basler von der Kopfhaut bis zur Zehenspitze kitzelt, der ihm übers Rückgrat krault, sich ums Herzchen schlingt, den ewigen Muskel massiert, dem Atem Raum und Nahrung und ein kleines Seufzen schenkt: Der Sommer, der ist jetzt vorbei. Das ist unser Herbst am Rhein, er schenkt uns Marroni, Blätter, Keschtene und die Freiheit zu sein, wie wir sind, hier, am Knie von Vater Rhein, jo, z'Basel, z'Basel a mym Rhy, dert mecht jede sy!

Und e bravi Frau wohnt dert ussen au.

Gäb ech Gott e frohe Muet,

nähm ech Gott in treui Huet

liebi Basler, liebi Basler Frau

liebi Basler, liebi Basler Frau.