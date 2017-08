+++ ZWEITES UPDATE+++ Ungewöhnlicher Helikoptereinsatz über Riehen Richtung Bettingen

Die Riehener Bevölkerung wurde heute Sonntag-Morgen zur frühen Morgenstunde durch lautes Helikoptergeräusch aufgeweckt. Mindestens ein Hubschrauber, soll sich gemäss verschiedenen Anrufen bei barfi.ch während ungefähr einer halben Stunde meist stationär über Riehen befunden haben. Auffallend sei dabei gewesen, dass der Helikopter sich nicht, wie bei einem Überflug üblich, fortbewegte, sondern lediglich kurze Strecken in Richtung Bettingen verschob und dabei immer wieder für längere Zeit stehenblieb.

Grund für diesen Helikoptereinsatz am frühen Morgen war der Fluchtversuch eines Fahrzeugs vor der Basler Polizei. Weil sich das Fahrzeug einer Polizeikontrolle entziehen wollte, wurde es zunächst von Polizeiautos verfolgt. Nach dem Grenzübertritt nach Grenzach-Wyhlen, bot ein deutscher Helikopter, der bereits aus anderen Gründen in der Luft war, seine Mithilfe bei der Nacheile an.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine weiteren Informationen erhältlich.

Möchten Sie sich dazu äussern? Hier geht es zu den Kommentaren.