Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass der «Trois Pomme»-Outlet sich aus der Bäumleingasse verabschiedet. Nun ist der Nachfolger schon klar, denn er präsentiert sich bereits mit grossen Lettern an den Schaufenstern. «Zadig & Voltaire» eröffnen ihr erstes Geschäft in der Basler Rheinstadt. Bisher war es bereits in Zürich zu finden.