Zahnärzte beider Basel verhindern erfolgreich Karies bei Kindern

Milchzähne sind nicht vor Karies gefeit. Zahnbelag bildet sich nämlich auch an den ersten Zähnen. Dieser besteht aus Bakterien und deren Stoffwechselprodukten. Wird dieser Belag nicht regelmässig durch Zähneputzen entfernt, siedeln sich immer neue Mikroorganismen an und vermehren sich. Die Bakterien verwandeln Zucker in Säure. Diese wiederum greift den Zahnschmelz an. Ab Durchbruch des ersten Milchzahnes sollten Sie als Eltern ihrem Kind deshalb täglich die Zähne putzen. Absolut zu vermeiden ist das Dauernuckeln an der Schoppenflasche beim Einschlafen und während der Nacht. Es ist ratsam, dass Kinder zwischen den Mahlzeiten keine zuckerhaltigen Getränke oder Nahrungsmittel zu sich nehmen. Keine Regel ohne Ausnahme: Bitte achten Sie beim Kauf von Süssigkeiten auf das „Zahnmännchen“-Signet.

Saure Nahrungsmittel hingegen lösen eine dünne Schicht der Schmelzoberfläche direkt auf. Dieses aufgelöste Material bleibt auf der Zahnoberfläche und lagert sich wieder an den Zahn an, wenn die Umgebung nicht mehr sauer ist. Die aufgelöste Schicht darf keinesfalls weggeputzt werden, da sie sonst für immer verloren ist.

Durch eine Mundspülung mit reinem Wasser kann die Neutralisation, welche mindestens 30 Minuten dauert, beschleunigt werden.

Für eine gute Zahnpflege bei Kindern empfiehlt die SSO den Eltern, die Zahnbürsten mindestens vierteljährlich zu ersetzen. Wenn Kinder die Borsten zerbeissen, sollte ein Ersatz schneller erfolgen. Eine Fluorzahnpasta hilft, den Zahn zu stärken. Durch die Einlagerung von Fluor im Zahnschmelz wird dieser säureresistenter und damit schwerer angreifbar. Da Zähne lange halten müssen und nicht nachwachsen, ist eine gute Pflege von Klein auf wichtig und eine regelmässige Kontrolle durch einen SSO- Zahnarzt unerlässlich.