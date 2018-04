Zahnprävention auf Jubiläums-Tour: Der elmex Info-Bus an der MUBA

Seit 20 Jahren rollt er durch die Schweiz und gilt als Pionier der Schweizer Zahnprävention: der elmex Info-Bus.

Denn auch wenn sich dank dieser wichtigen Aufklärungskampagne in den letzten 20 Jahren in der Schweiz punkto Mund- und Zahnhygiene vieles verbessert hat, so gilt nach wie vor: Nur wer seine Zähne richtig pflegt, schützt sie vor schmerzhaften und kostspieligen Schäden.

Kostenlos beantwortet deshalb kompetentes Fachpersonal den Besucherinnen und Besuchern Fragen zur Mund- und Zahngesundheit.

Im Bus gibt es Zahnmodelle, Kinderlernspiele und interaktive Computerprogramme zu entdecken. Ein Besuch lohnt sich – für die ganze Familie. Auf seiner diesjährigen Jubiläumstour macht der elmex Info-Bus wieder in über 20 Städten halt.

Der Bus steht allen Interessierten offen. Informationen zur Tour finden sich hier.