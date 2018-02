Zank um Stoffhandtücher: Zürcher Filz bringt Basler Betrieb in Bedrängnis

Als seine Mitarbeiter in einem Zürcher Amtshaus die Handtuchrollen auswechseln wollten, mussten sie feststellen, dass sämtliche 43 Geräte fehlten und von der Stadt durch moderne Lufttrockner von Dyson ersetzt worden waren, ohne dies dem Unterhalter der alten Geräte mitzuteilen. Der Unterhalter ist Armand Rudolf von Rohr, CEO der Basler RVR Service AG. Der Familienbetrieb wurde 1999 in Basel gegründet und hat den Sitz heute in Bennwil (BL). RVR wirft dem Zürcher Hochbaudepartement Vertragsbruch vor. Service-Verträge, die noch mindestens ein Jahr gültig seien, würden missachtet. Mit dieser Klage steht er nun vor dem Bundesgericht.

«Testphase» mit mehreren hundert Geräten

Der Filz, dem diese Geschichte erwuchs, ist offenbar tief und dicht. Und sie dauert bereits seit 2010 an, bevor die Stadt Zürich 2013 beschloss, von den Stoffhandtüchern auf Kaltlufthändetrockner umzusteigen. Rudolf von Rohr kritisiert nicht primär den Entscheid selbst, sondern vor allem die Art, wie er umgesetzt wurde. Sukzessive seien die Trockner von RVR, welche sie seit 2002 betreuten, ab 2010 durch englische Luftgebläse ersetzt worden. Die Stadt hatte ihre Absicht zwar erklärt, deren geplante Umsetzung aber nie kommuniziert.

RVR Service AG wusste aufgrund von Feedbacks ihrer Logistiker schon lange, dass da etwas im Gange war und legte am 16. Juni 2016 eine Aufsichtsbeschwerde gegen die schleichende Verdrängung an den Bezirksrat ein, welche diese direkt an den Stadtrat in globo zur Beantwortung weiterleitete. Nachdem RVR monatelang keine Antwort erhielt, kam im März 2017 ein Brief von der Rechtsabteilung der Stadt: Das Ganze sei nur ein Pilotversuch, auf den Beschluss von 2013 wolle man nicht eingehen. Rudolf von Rohr zweifelt an, dass bei der unkommentierten Installation von über 900 Kaltluftrocknern noch von einem Test gesprochen werden kann. Die Grenze, wo eine Ausschreibung zwingend nötig gewesen wäre, sei damals schon längst überschritten worden. Sämtliche angeschafften Geräte waren von derselben Marke, obwohl es andere Anbieter gäbe. War das Rennen schon gelaufen, bevor der Startschuss fiel?

Der Zuschlag kam nachträglich doch noch

Im April 2017 folgte dann die tatsächliche Ausschreibung und Dyson erhielt den Zuschlag offiziell am 6. Oktober. Wie kam die Firma, fragt sich Rudolf von Rohr, die «jahrelang ohne eine Ausschreibung begünstigt worden war», so leicht zum Auftrag? Namhafte Konkurrenten der englischen Handtrockner, so der CEO von RVR, hätten ihre Chancen bei der Ausschreibung schwinden sehen, als am Tag der Lieferung ihrer zwei Testgeräte bereits hunderte Dyson-Modelle dagestanden hätten. Da war klar, es sei eine reine Alibi-Übung gewesen. Rudolf von Rohr fordert, dass die Ausschreibung annulliert werden müsse, weil sie für ihn und andere Anbieter «diskriminierend» war. Die RVR Service AG, die keine Lufttrockner anbietet, wurde systematisch benachteiligt. Der CEO erklärt, warum er den aussichtslosen Kampf trotzdem ausficht: «Es geht schon lange nicht mehr um mich». Es geht ihm, neben dem Auftrag, auch um die Umwelt. Die Kaltlufttrockner seien energiefressende Bakterienschleudern. Und sie kosten fast das Fünffache gegenüber der Handtuchvariante.

Das leise Geräusch der Frist, die vorbeirauscht

Die Frist, um gegen den Entscheid Beschwerde einzureichen, hatte RVR allerdings verpasst, da die nötigen Dokumente der Stadt Zürich zu spät bei ihm eintrafen. Bei einer Frist von 30 Tagen brauchte das Hochbauamt ganze 43, um ihm die Akten zukommen zu lassen, erinnert sich Rudolf von Rohr. Seine Anwälte rieten ihm darauf, es sein zu lassen und machten sich aus dem Staub. Während laufender Fristen. Doch RVR will nicht aufgeben und fordert weiterhin eine Anullierung und erneute Ausschreibung.

Rudolf von Rohr verliert durch den Trockner-Deal nicht nur einen seiner grössten Kunden, sondern befürchtet auch eine mögliche Signalwirkung. Wie in Zürich betreut RVR auch in Basel eine Vielzahl von Handtuchsystemen in Ämtern und Schulen. Wenn diese dem Zürcher Beispiel folgen, wäre das ein Problem.

Ein Ultimatum und offene Rechnungen

Es war die Sache mit den 43 verschwundenen Handtuchhaltern, die bei RVR nach eigener Aussage das Fass zum Überlaufen brachte. Er fordert, dass die bestehenden Verträge eingehalten werden und dass bis am 2. März 2018 die demontierten Handtuchspender wieder an Ort und Stelle sind. «Wir werden da sein und das kontrollieren», sagt der Unternehmer. Falls nicht, dann würde es teuer für die Stadt. Ob sie zahlt, ist unklar: Es seien bereits jetzt noch Rechnungen über mehrere zehntausend Franken offen, manche davon seit 2014. Das Ganze geht den Baslern an die Substanz: «Es kostet unglaublich viel Geld und Nerven».

