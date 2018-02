Zehnjähriges Jubiläum der Grünliberalen Basel-Stadt

Am 26. Februar 2008 fand die Gründungsmitgliederversammlung der Grünliberalen Basel-Stadt statt, ein vierköpfiger Vorstand wurde bestimmt und David Wüest-Rudin zum ersten Präsidenten gewählt. Dieser übte das Amt acht Jahre lang aus und übergab im Frühjahr 2016 die Leitung an Katja Christ ab.

Die Grünliberalen Basel-Stadt blicken auf ein lebendiges, intensives und erfolgreiches Jahrzehnt Politik in Basel zurück. Neben informellen internen Feierlichkeiten wird am Samstag 23. Juni 2018 offiziell das Jubiläum gefeiert.

Die Grünliberalen konnten sich laut einer Medienmitteilung "nachweislich und anerkanntermassen in Umwelt- und Energiefragen als konsequent ökologische und in wirtschafts-, finanz- und gesellschaftspolitischen Fragen als klar liberale Kraft positionieren." Zudem seien sie seit der Gründung im Grossen Rat, im Bürgergemeinderat und im Einwohnerrat Riehen vertreten.

Nach einem nach eigenen Angaben "fulminanten Start vor 10 Jahren" sei es zwischenzeitlich auch zu einem leichten Rückgang des Wähleranteils gekommen. Nach dem jüngsten Wahlerfolg in Riehen, wo die Grünliberalen einen Zuwachs des Wähleranteils von 40% verzeichnen konnten, blickten diese aber zuversichtlich in die politische Zukunft, so die Medienmitteilung.