Zeichenwettbewerb «Dein Comic wird zum Plakat!» im Comix-Shop Basel

Am Samstagnachmittag fand im Comix-Shop Basel die Vernissage und Preisverleihung des Zeichenwettbewerbs «Dein Comic wird zum Plakat!» statt. Themavorgabe für die Comics war «Nachbarn». Die Künstler sollten eine Nachbargeschichte erzählen und heraus kamen eine Vielzahl von tollen Comics mit originellen Geschichten und teilweise sehr schönem Bezug zu Basel. Dabei wurden in den Kategorien Kinder, Amateure und Profis die besten Comics ausgezeichnet, sowie ein Publikumspreis via Online-Voting ermittelt. Gewonnen haben folgende Teilnehmer:

Kategorie Kinder: Mo Hayoz

Kategorie Amateure: Walter Steffek

Kategorie Profis: Aline & Francine Rotzetter

Publikumspreis: Sadriu Rrezarta

Neben den Gewinner-Comics im Grossformat können aber auch die Werke aller anderen KünstlerInnen in der Galerie bestaunt werden.

Die Einsendungen des Zeichenwettbewerbs sind noch bis zum 21. November im Comix-Shop Basel ausgestellt.

