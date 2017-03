Vor etwa drei Jahren wurde das Buch „Zeit im Fluss – Mit dem Containerschiff von Basel nach Rotterdam“ veröffentlicht. Es handelt von einer Reise auf einem der grössten Koppelverbände auf dem Rhein - der Grindelwald-Mürren - von Basel nach Rotterdam, Antwerpen und zurück. Eine Reise, die der eine oder andere sicher auch gerne schon mitgemacht hätte.

Im Herzen Europas schlängelt sich der Rhein von den Alpen an die Nordsee und ist damit eine Hauptverkehrsader des Kontinents. Tausende von Gütern werden über den Rhein verladen, transportiert und umgeschlagen. Diesem riesigen Handelsplatz näherten sich die Fotografin Elke Fischer und die Autorin Sabine Theil und gewannen dabei eine neue Sicht auf den altehrwürdigen Strom, der nicht nur zwischen idyllischen Weinbergen dahingleitet wie im sagenumwobenen Tal der Loreley, sondern auch zu hoch technisierten internationalen Verkehrsknotenpunkten führt. Die Texte und Bilder, die sie von der Reise mitbrachten, geben einen authentischen Blick in das Reich der Container und Schleusen, der mächtigen Kräne und gigantischen Hafenanlagen. Die beiden Autorinnen entdeckten dabei eine eigene Welt voller technischer Wunderwerke und beeindruckenden industriellen Szenarien, aber ebenso der menschlichen Höchstleistungen, des Zusammenhalts und der Kameradschaft.

Aufgrund des großen Interesses an dem Thema haben die Autorinnen beschlossen, eine Wanderausstellung zu kreieren, die mit ausgewählten Fotos und kurzen, aber aufschlussreichen Informationstexten in Deutsch und Englisch die Reise für den Besucher nachvollziehen lässt. Die Fotos sind nicht gestellt. Das Leben und Arbeiten an Bord wird so wiedergegeben, wie es die beiden Autorinnen erlebt haben. Kurze Filmsequenzen ihrer Reise ergänzen die Ausstellung ebenso wie die O-Ton-Aufnahme des Schiffsführers Ton Smits, das „Making of“ oder ein fast zwei Meter großes Modell der Grindelwald-Mürren. Biografien über jedes Crew-Mitglied geben einen Eindruck, wie z.B. ein Schweizer auf die Idee kommen kann, aufs Schiff zu gehen. Diese Ausstellung wird erstmals in der Verkehrsdrehscheibe Schweiz in Basel gezeigt. Die Eröffnung fand heute Freitag statt.