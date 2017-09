ZeitRäume Basel zieht positive Bilanz

Am 24. September endete die zweite Ausgabe der Biennale für neue Musik und Architektur nach 67 Veranstaltungen mit rund 700 Mitwirkenden an über 25 Orten in Basel-Stadt, Basel-Landschaft sowie erstmals auch in umliegenden Orten in Deutschland und Frankreich. 6.250 Besucherinnen und Besuchern zählte das Festival bei Veranstaltungen mit Kartenverkauf.